Máximos para un Ibex 35 que roza los 17.000 puntos

El Ibex 35 vuelve a marcar niveles récord y se aproxima a los 17.000 puntos tras avanzar un 0,8%. El índice español se coloca entre los más destacados de Europa, con IAG a la cabeza después de publicarse las previsiones de la IATA, la asociación internacional del transporte aéreo. El organismo anticipa que los ingresos del sector crecerán un 4,5% en 2026, mientras que el margen neto se mantendría en torno al 3,9%.

El sector bancario español también destaca dentro del selectivo, impulsado por la postura del Banco Central Europeo, que ha mostrado su intención de reducir la carga regulatoria y simplificar tanto las normas como el sistema de supervisión. El BCE propone dividir los colchones de capital en dos partes: una permanente y otra que pueda liberarse en momentos de tensión, con el fin de mantener los estándares de Basilea III. En paralelo, ArcelorMittal avanza un 1,3% tras anunciar que ha finalizado su primera planta solar en Brasil con tres meses de antelación. En el lado opuesto, Naturgy se convierte en el valor más castigado del día (-6,2%) después de que BlackRock haya vendido un 7,1% de su participación por unos 1.700 millones de euros, reduciendo su presencia en el capital hasta el 11,42%.

En los mercados de materias primas, el oro sube un 0,7% y alcanza los 4.255 dólares, apoyado en unas previsiones económicas más favorables publicadas por la Fed. En cambio, las criptomonedas retroceden, afectadas por el sesgo más defensivo de la renta variable, especialmente en compañías tecnológicas vinculadas a la IA, tras la decepción generada por los resultados de Oracle. Además, aunque la Fed recortó los tipos en 25 puntos básicos, la falta de consenso interno y el mensaje prudente de Powell sobre futuros recortes han moderado las expectativas de una política monetaria más expansiva. Este escenario, menos acomodaticio de lo que esperaba el mercado, reduce el interés por activos de mayor riesgo como Bitcoin, que cae un 3,4% intradía, y propicia ciertas ventas para asegurar beneficios.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

