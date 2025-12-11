La preocupación del mercado hunde al Bitcoin

Las subidas tras la decisión de la Fed son historia, ya que los decepcionantes resultados de Oracle deterioraron la confianza y afectaron a las acciones tecnológicas. Los inversores apartaron la atención de los nuevos recortes de tipos y volvieron a centrarse en los fundamentos del sector tecnológico, donde resurge la preocupación por las elevadas valoraciones, el gasto excesivo en infraestructura de IA y la lenta rentabilidad del capital invertido. Las acciones vinculadas a la IA se vieron presionadas tras la publicación de los resultados de Oracle: Nvidia y AMD cayeron alrededor de un 1%, mientras que CoreWeave cayó casi un 4%.

Actualmente, el Nasdaq 100 retrocede un 0,8% en el premercado mientras que el S&P 500 corrige un 0,6%. En Asia, las acciones de SoftBank, fuertemente vinculadas a OpenAI, se desplomaron un 8% en Tokio.

Por su parte, las acciones de Oracle se desplomaron más de un 10% en las operaciones posteriores al cierre, después de que los ingresos del segundo trimestre fiscal se quedaran muy por debajo de las expectativas del mercado. Esta debilidad es particularmente dolorosa dado el posicionamiento de Oracle en el auge de la IA y la creciente preocupación por las valoraciones infladas en todo el sector. La compañía reveló un aumento en el gasto en centros de datos de IA e infraestructura de hardware, pero los resultados sugieren que la monetización avanza más lentamente de lo que esperaban los inversores. El desequilibrio entre el aumento de los costes y la ralentización del crecimiento de los ingresos está generando nuevas preocupaciones.

Cotización del Bitcoin

El precio del Bitcoin cae hoy un 2,5% en una clara señal de que la aversión al riesgo está regresando al mercado.

Fuente : Plataforma de XTB

Oracle preocupa a Wall Street

En lugar de calmar los mercados, el informe trimestral de Oracle reavivó el debate sobre si el gasto en infraestructura de IA ha ido demasiado lejos. La pregunta es : ¿está justificada la preocupación? Recordemos que en septiembre, Oracle firmó un contrato de alto perfil de cinco años por 300.000 millones de dólares con OpenAI, lo que disparó el precio de las acciones intradía.

Métricas principales de los resultados de Oracle

Ingresos Totales: 16.100 millones de $ (+14% interanual. Consenso: 16.200 millones de $), ligeramente por debajo de las expectativas, lo que provocó la reacción del mercado.

Nube (IaaS + SaaS): 8.000 millones de $ (+34% interanual)

OCI: 4.100 millones de $ (+66-68% interanual): la infraestructura de IA y GPU crece rápidamente, lo que ofrece un importante potencial de ingresos futuros.

SaaS: 3.900 millones de $ (+11% interanual): crecimiento constante, más lento que el OCI, lo que indica que el enfoque de crecimiento se está desplazando hacia la infraestructura.

Beneficio Neto: 6.130 millones de $.

Software: 5.900 millones de $ (-3% interanual): el descenso continúa a medida que los clientes migran a la nube, lo que reduce el crecimiento de los ingresos.

BPA Ajustado (no-GAAP): 2,26$ (+40% vs. consenso, +50% interanual): una fuerte sorpresa impulsada por el apalancamiento operativo y partidas extraordinarias.

(+40% vs. consenso, +50% interanual): una fuerte sorpresa impulsada por el apalancamiento operativo y partidas extraordinarias. Beneficios por acción (GPA) según los PCGA reportadas: 2,10$ (+80-90% interanual) – incluye una ganancia única antes de impuestos de $2.700 millones de Ampere.

Beneficio operativo ajustado: 6.700 millones de $ (margen ~40%) – alta eficiencia operativa a pesar del aumento de gastos de capital y costos de ventas.

Flujo de caja operativo anual: 22.300 millones de $ – base sólida para futuras inversiones y posible reducción de deuda.

– base sólida para futuras inversiones y posible reducción de deuda. Obligaciones de desempeño restantes (RPO): 523.000 millones de $, un aumento del 438% interanual, lo que destaca una cartera de contratos masiva y la visibilidad de los ingresos futuros.

Oracle explicó que vendió Ampere porque producir sus propios chips ya no se considera estratégicamente necesario. La compañía ahora apunta a usar los chips que prefieran sus clientes. Las acciones de Oracle cayeron un 23% en noviembre, el peor desempeño mensual de la acción desde 2001.

Cotización de Oracle

Las acciones de Oracle suben un 34% en el acumulado del 2025.