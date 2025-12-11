El Nasdaq 100 retrocede un 1% en la apertura

- Los resultados de Oracle lastran al Nasdaq 100.
- Las tencológicas muestran un tono débil en la jornada de hoy.
Los inversores esperan con interés la publicación de los resultados trimestrales de Broadcom y Lululemon Athletica tras el cierre de la jornada. Hasta entonces, la digestión de la reunión de la Fed y los decepcionantes resultados de Oracle provocan una apertura a la baja del Nasdaq 100 (-1%). Al inicio de la sesión del hoy las tecnológicas muestran tono de debilidad.
Cotización del Nasdaq 100
El Nasdaq 100 frena su tendencia alcista tras retornar por encima de la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico) y la zona de máximos locales de la primera quincena de noviembre. Mientras el Nasdaq 100 se mantenga por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, es probable que la tendencia alcista general continúe.
Empresas destacadas del Nasdaq 100
- Oracle: Baja un 14,3% tras publicar ingresos inferiores a los esperados y pronósticos más débiles para la nube. Las elevadas previsiones de gastos de capital (Capex) para 2026 generan preocupación por la deuda (aumento de las tasas de CDS).
- Adobe: Aumento del 0,8%. La compañía superó las expectativas en términos de ingresos y beneficios, pero decepcionó con su pronóstico de margen operativo.
- Ciena: Sube un 2% tras informar de un beneficio por acción ajustado que superó las estimaciones del mercado.
- Planet Labs: Se dispara un 29,2% tras superar las estimaciones de beneficios y elevar las previsiones de ingresos para 2026, gracias a la firma de nuevos contratos (incluida la OTAN).
¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el EQQB.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
