Mercado de valores: Subidas en los índices asiáticos

Positiva sesión bursátil en los mercados asiáticos, con la mayoría de los índices cotizando al alza. En estos momentos, el Nikkei 225 sube un 0,44%, el Kospi de Corea del Sur un 0,54% y el A50 de China un 0,87%. Por otro lado, la sesión de ayer en Wall Street fue mixta, con una marcada volatilidad en el sector tecnológico.

El cierre del gobierno estadounidense ha finalizado: el Congreso aprobó un proyecto de ley y el presidente lo promulgó, restableciendo las operaciones de las agencias federales tras una interrupción récord de 43 días. La Casa Blanca anunció que los datos pendientes de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) correspondientes a septiembre se publicarán próximamente y que el nuevo presupuesto garantizará la financiación del gobierno hasta finales de enero.

Política monetaria

Tras el cierre de la sesión en Estados Unidos, Susan Collins, presidenta de la Reserva Federal de Boston, indicó claramente que, por el momento, no ve motivos para seguir recortando los tipos de interés de forma acelerada. Enfatizó que se necesitan argumentos más sólidos para justificar una mayor flexibilización de la política monetaria, señalando la persistente inflación elevada, el impacto de los aranceles y el acceso limitado a los datos debido al cierre parcial del gobierno. En consecuencia, hasta cuatro miembros con derecho a voto de la Fed, incluida Collins, sugieren que las perspectivas de un recorte de tipos en diciembre son muy limitadas.

Informes económicos

En Japón, los precios mayoristas aumentaron un 2,7% en octubre, superando las previsiones del mercado. El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, declaró en el Parlamento que la inflación subyacente se acerca al 2%, lo que podría acelerar la decisión de subir los tipos de interés. Al mismo tiempo, el Banco de Japón indica su disposición a responder con flexibilidad a los repuntes en los rendimientos de los bonos, incluso aumentando sus compras de títulos de deuda.

Un estudio privado de inventarios del API muestra un aumento menor al esperado en las reservas de crudo de EE. UU., con una subida de +1,3 millones de barriles frente a las expectativas de 1,7 millones de barriles.

Mercado forex

En general, el mercado forex fluctúa hoy dentro de rangos estrechos. Destaca el tipo de cambio USD/JPY, que se acerca al cruce de 155,00.

El dólar australiano es la divisa con mejor desempeño, mientras que las caídas más notables se producen en el dólar neozelandés. El dólar australiano se fortalece gracias a los sólidos datos del mercado laboral, ya que el empleo aumentó el doble de lo previsto y la tasa de desempleo descendió desde su máximo en los últimos cuatro años. La fortaleza del mercado laboral retrasa la posibilidad de recortes de tipos por parte del RBA en diciembre; la primera relajación monetaria se pospone definitivamente hasta 2026.