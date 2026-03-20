▶️ Mercados en modo pánico: ¿vender… o empezar a comprar?

Conclusiones clave El aumento de la tensión geopolítica ha disparado la volatilidad en los mercados.

El sentimiento inversor se ha deteriorado, planteando dudas sobre si es momento de vender o empezar a comprar.

En un contexto marcado por el aumento de la tensión geopolítica, los mercados financieros vuelven a reaccionar con volatilidad y un notable deterioro del sentimiento inversor. Caídas, incertidumbre y miedo dominan el corto plazo, reavivando el debate clásico: ¿es momento de protegerse vendiendo o de empezar a construir posiciones? En la intervención de nuestro responsable de análisis, Manuel Pinto, analizamos el escenario desde una doble perspectiva. Por un lado, los riesgos inmediatos son evidentes: presión inflacionista, posible estanflación y un entorno de tipos elevados que limita la capacidad de respuesta de los bancos centrales. Sin embargo, centrarse únicamente en estos factores puede llevar a ignorar dinámicas clave, como la presión financiera sobre Estados Unidos o el papel disciplinario del mercado de bonos, que podrían acelerar una desescalada del conflicto.

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