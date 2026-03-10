Las acciones de Santander están rebotando un 6% en el día de hoy después de que Trump afirmara en su conferencia de anoche que la guerra terminará pronto. Santander fue una de las acciones que más ha sufrido desde el inicio del conflicto, y ahora es la entidad que más sube.

Las acciones de Santander vuelven a la carga

Las acciones de Santander vuelan un 6% en la jornada de hoy. El motivo es que el mercado vuelve a descontar que el conflicto durará menos de lo que se estaba estimando al principio de la jornada de ayer. El hecho de que las acciones de Santander sean las que más rebotan dentro del sector bancario se debe simplemente a que han sido las que peor comportamiento han tenido del sector desde el estallido del conflicto.

Desde el 27 de febrero, último día antes del estallido del conflicto en Oriente Medio, las acciones de Santander cayeron un 12,2% hasta el cierre de ayer, mientras que la segunda entidad con mayores caídas fue BBVA, que se dejó un 7,75%. La que menos cayó fue CaixaBank, con un descenso del 5,4%. Las acciones de Santander eran las que más habían subido en 2026, y de hecho a cierre del 27 de febrero eran las únicas del sector en positivo. El sector bancario cotizaba a múltiplos exigentes, por lo que era más sensible a las caídas. En cualquier caso, en el 2026 al completo las acciones de Santander son las que mejor desempeño tienen dentro del sector a pesar de que al ser un banco internacional puede estar más expuesto al conflicto, como ocurre con BBVA.

Las acciones de Santander caen un 2% en este 2026.

