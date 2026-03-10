Hoy las bolsas europeas han amanecido con un fuerte optimismo después de los comentarios del presidente de Estados Unidos sobre la guerra en Irán. En sus declaraciones, Trump se ha mostrado positivo respecto a la duración del conflicto en Oriente Medio , indicando que no se alargaría mucho en el tiempo.

Parte del mercado ha interpretado estas palabras como una señal de que la situación podría resolverse antes de lo que se descontaba.

El efecto ha sido inmediato: al inicio de la sesión han subido los índices europeos, así como el oro, la plata y el Bitcoin . Por el lado contrario, el petróleo, que en la jornada de ayer llegó a superar los 100 dólares por barril, se ha desplomado hasta los 90 dólares. En medio de esta montaña rusa emocional, varios valores del Ibex 35 han recuperado terreno tras las fuertes caídas de la semana pasada. Entre ellos, uno de los principales beneficiados es IAG. ¿Es esto un rebote puntual o el inicio de una recuperación más sólida?

¿Por qué las aerolíneas estaban tan castigadas?

Hasta ahora, las aerolíneas eran de los valores más afectados por el conflicto, principalmente por dos motivos:

La subida del precio del jet fuel

El cierre del tráfico aéreo en zonas clave de Oriente Medio

Sin embargo, tras el mensaje optimista de Trump y la reacción positiva de los inversores, las bolsas han dado la vuelta. Valores que se desplomaban la semana pasada hoy presentan subidas notables. Este es el caso de las acciones de IAG, que tras caer casi un 15% en apenas una semana, hoy lideran junto a ArcelorMittal las subidas del Ibex 35, con una revalorización del 5%.

¿Por qué suben las acciones de IAG?

Las subidas de las acciones de IAG se deben, principalmente, a la expectativa de mejora en los dos catalizadores negativos que lastraron al valor la semana pasada.

Caída del precio del petróleo

Por un lado, el precio del petróleo está registrando descensos significativos, con caídas cercanas al 7% tanto en el Brent como en el WTI.

Aunque IAG no sufre tanto la volatilidad a corto plazo del crudo gracias a su elevado nivel de coberturas, estas suelen reducirse a medida que se amplía el horizonte temporal.

Por ello, las coberturas no protegen frente a un encarecimiento sostenido del jet fuel, y los recientes comentarios de Trump han aportado tranquilidad al mercado al reducir el temor a un conflicto prolongado.

Reapertura parcial del tráfico aéreo

El otro factor adverso para IAG es el cierre de espacios aéreos y la cancelación de vuelos en aeropuertos clave de Oriente Medio. El impacto es especialmente relevante porque varios de estos países concentran aeropuertos con enorme capacidad de tráfico y que actúan como nodos esenciales entre Asia, África y Europa.

La guerra ha provocado un colapso pocas veces visto en la aviación comercial, con más de 27.000 vuelos cancelados desde el inicio del conflicto y miles de pasajeros atrapados en la región del Golfo, obligados a desviarse por rutas alternativas.

¿Cuál es el desempeño de IAG en 2026?

IAG, que agrupa aerolíneas como British Airways o Iberia, sube hoy un 5%, intentando recuperar aproximadamente un tercio de la caída del 15% registrada durante las cinco sesiones de la semana pasada.

Si analizamos su rendimiento en lo que va de año, los catalizadores positivos, un coste del petróleo relativamente bajo antes del estallido del conflicto y el optimismo sobre el repunte del turismo internacional, habían impulsado al valor hasta avances cercanos al 9%, alcanzando máximos de cinco años. Sin embargo, tras el inicio de la guerra y las posteriores correcciones, acumula ahora pérdidas del 9% en el año.

En horizontes temporales más amplios, el gráfico muestra una revalorización del 14% en los últimos doce meses. Esta dinámica positiva se refleja también en la confianza de los analistas, con un precio objetivo medio para las acciones de IAG de 4,8 euros, lo que implicaría un potencial de revalorización cercano al 9% desde los niveles actuales.

El optimismo invade al sector europeo

Las palabras de Trump se han extendido al conjunto del sector y esto se refleja claramente en los rendimientos de varias aerolíneas europeas. Aunque no todas muestran la misma magnitud de caídas ni la misma velocidad de recuperación, debido a diferencias en sus coberturas de combustible, su exposición a rutas en Oriente Medio y sus narrativas financieras particulares, sí se aprecia una tendencia común.

Caídas acumuladas durante las primeras seis sesiones del conflicto

Durante las primeras seis sesiones del conflicto, todas las compañías del sector retrocedieron, con Air France–KLM y Wizz Air como los valores más castigados, con descensos del 21% y 19%, respectivamente, mientras que Ryanair limitó sus pérdidas a alrededor del 7%.

Estas divergencias responden a factores ya mencionados, como la estructura de coberturas, la exposición a rutas afectadas y la presión financiera de cada compañía.

En el caso de Wizz Air, pese a contar con una elevada cobertura (83% del combustible asegurado hasta marzo y 55% para los siguientes doce meses), su caída se explica por su alta exposición directa al conflicto: según Bloomberg, un 6,1% de su capacidad opera en zonas afectadas, especialmente Israel.

Para Air France–KLM, el problema no es tanto la exposición directa como su fuerte dependencia de Asia-Pacífico, que representa un 14,3% de su actividad y la expone a desvíos, congestión aérea y riesgo de revisión de beneficios.

Ryanair, por su parte, se beneficia de un elevado nivel de cobertura para 2026 y 2027 y de una menor exposición a rutas sensibles al conflicto.

Rebote tras las declaraciones de Trump

Esta tendencia negativa se ha revertido tras el anuncio de Trump, y al inicio de la sesión las compañías analizadas registran avances significativos, con subidas que oscilan entre el 3,5% y el 7,8%.

Fuente: Bloomberg

Riesgos latentes

La acumulación de catalizadores positivos para las aerolíneas, como las declaraciones de Donald Trump o las recientes noticias sobre el aumento de vuelos por parte de compañías de Oriente Medio como Qatar Airways o Etihad, (interpretadas como una señal de mayor confianza a corto plazo en la seguridad de las operaciones aéreas), ha impulsado al sector en la última sesión.

Sin embargo, conviene recordar que el conflicto apenas lleva una semana y media en desarrollo. Los bombardeos y las amenazas siguen presentes en la región, y un solo ataque a una instalación petrolífera o energética podría alterar el precio de las materias primas, lo que se traduciría rápidamente en nuevas caídas para el sector.

