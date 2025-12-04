Meta enfrenta multas, IA y mayor CAPEX

Meta, aún llamada por algunos “Facebook”, se ha consolidado como uno de los “caballos negros” del mercado y del sector tecnológico por otro año consecutivo. Muchos inversionistas habían dado por perdida a la compañía en 2022, y ni siquiera el crecimiento de varios cientos por ciento desde entonces logró convencer a todos. Hoy, Meta vuelve a los titulares por filtraciones sobre una posible reducción del gasto en el “Metaverso” y por un nuevo proceso de la Comisión Europea contra la empresa.
El “Metaverso”, también conocido como Reality Labs, es un proyecto personal de Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, quien lleva años tratando sin éxito de convencer a los inversionistas de su viabilidad. El proyecto ha sido un lastre en los resultados financieros, consumiendo enormes sumas de dinero sin mostrar un modelo de negocio claro. Bloomberg informó que Zuckerberg podría finalmente recortar la inversión, y que la reducción sería de hasta un 30%, lo que equivaldría a miles de millones de dólares en ahorros que podrían destinarse a otras áreas. El rumor elevó el precio de las acciones de Meta en un 4%.
En paralelo, surge la cuestión del CAPEX. Como otras grandes tecnológicas, Meta invierte enormes recursos en infraestructura en la nube y en IA. En 2025, el CAPEX de Meta podría alcanzar los USD 65.000 millones, y las proyecciones apuntan a montos aún mayores. El fuerte crecimiento de márgenes y beneficios de la compañía ha permitido financiar proyectos poco rentables, pero los desafíos de la revolución de la IA parecen demasiado costosos para seguir sosteniendo iniciativas con menor potencial.
Aun así, los grandes gastos no impiden que las empresas estadounidenses enfrenten sanciones en Europa. La Comisión Europea abrió un proceso contra Meta por violar leyes antimonopolio al restringir el acceso de otras compañías a la WhatsApp Business Solution. Pese a la percepción habitual, las multas han sido —y siguen siendo— elevadas. Meta enfrenta actualmente una multa potencial de hasta USD 16.500 millones, equivalente al 10% de sus ingresos globales. Si el caso se resuelve en contra de la empresa, no será la primera sanción de este tipo impuesta por el regulador europeo.
Cabe señalar que hace apenas un mes, Yann LeCun, pionero de las soluciones de IA de Meta, habría abandonado la compañía. Como corresponde a un referente del mercado estadounidense, LeCun —de origen francés— se distanció de la firma alegando que el cambio en la estrategia de IA “la encamina a un callejón sin salida”. El científico había sido crítico de la tecnología por algún tiempo, advirtiendo que Meta no alcanzaría el nivel de sofisticación prometido por otros líderes del sector. También cuestionó el retiro de la compañía del desarrollo de soluciones de código abierto.
Resta ver si el crecimiento trimestral del negocio publicitario permitirá a Meta sostener una estrategia cada vez más arriesgada en un entorno cada vez más inestable.
META.US (D1)
Fuente: xStation5
