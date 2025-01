Meta Platforms Inc., matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, publicó sus resultados del cuarto trimestre de 2024, revelando una vez más pérdidas sustanciales en su división Reality Labs, responsable del desarrollo de tecnologías de realidad virtual y aumentada, así como del metaverso. A pesar de ello, los resultados generales de la empresa superaron las expectativas de los analistas, lo que teóricamente tranquilizó a los inversores. Sin embargo, las acciones llegaron a caer hasta un 4% antes del inicio de la rueda de prensa. Actualmente, las acciones de Meta registran un leve aumento de aproximadamente un 1%. Desglose de resultados de Meta Ingresos Totales : 48.39 mil millones de dólares (aumento del 21% interanual), superando las expectativas de los analistas de 46.98 mil millones de dólares.

: 48.39 mil millones de dólares (aumento del 21% interanual), superando las expectativas de los analistas de 46.98 mil millones de dólares. Ingresos por Publicidad : 46.78 mil millones de dólares (aumento del 21% interanual), superando las expectativas de 45.65 mil millones de dólares.

: 46.78 mil millones de dólares (aumento del 21% interanual), superando las expectativas de 45.65 mil millones de dólares. Ingresos de las aplicaciones : 47.30 mil millones de dólares (aumento del 21% interanual), superando las expectativas de 46.08 mil millones de dólares.

: 47.30 mil millones de dólares (aumento del 21% interanual), superando las expectativas de 46.08 mil millones de dólares. Ingresos de Reality Labs: 1.08 mil millones de dólares (aumento del 1.1% interanual), por debajo de las expectativas de 1.11 mil millones de dólares.

1.08 mil millones de dólares (aumento del 1.1% interanual), por debajo de las expectativas de 1.11 mil millones de dólares. Otros Ingresos: 519 millones de dólares (aumento del 55% interanual), superando las expectativas de 433.3 millones de dólares.

519 millones de dólares (aumento del 55% interanual), superando las expectativas de 433.3 millones de dólares. Ingreso Operativo : 23.37 mil millones de dólares, superando las expectativas de 20.09 mil millones de dólares.

: 23.37 mil millones de dólares, superando las expectativas de 20.09 mil millones de dólares. Pérdida Operativa de Reality Labs : 4.97 mil millones de dólares (aumento del 6.9% interanual), menor a la pérdida esperada de 5.1 mil millones de dólares.

: 4.97 mil millones de dólares (aumento del 6.9% interanual), menor a la pérdida esperada de 5.1 mil millones de dólares. Margen Operativo: 48% (frente al 41% del año anterior), superando las expectativas del 42.6%.

48% (frente al 41% del año anterior), superando las expectativas del 42.6%. Beneficio por Acción : 8.02 dólares (frente a 5.33 de dólares por acción del año anterior), superando las expectativas de 6.78 dólares.

: 8.02 dólares (frente a 5.33 de dólares por acción del año anterior), superando las expectativas de 6.78 dólares. Promedio de usuarios activos diarios en las aplicaciones : 3.35 mil millones de dólares (aumento del 5% interanual), superando las expectativas de 3.28 mil millones de dólares.

: 3.35 mil millones de dólares (aumento del 5% interanual), superando las expectativas de 3.28 mil millones de dólares. Impresiones por publicidad : Aumento del 6% interanual en el cuarto trimestre y del 11% en todo 2024.

: Aumento del 6% interanual en el cuarto trimestre y del 11% en todo 2024. Precio promedio por anuncio: Aumento del 14% interanual en el cuarto trimestre y del 10% en todo 2024. Reality Labs: Meta sigue perdiendo en su apuesta por RA/RV La división Reality Labs reportó una pérdida operativa de 4.97 mil millones de dólares con ingresos de 1.1 mil millones de dólares. Aunque la pérdida es significativa, fue ligeramente menor a las previsiones de los analistas, que esperaban una pérdida de 5.4 mil millones de dólares. Desde 2020, Reality Labs ha acumulado más de 60 mil millones de dólares en pérdidas operativas, lo que genera dudas sobre el futuro del metaverso y la estrategia de Mark Zuckerberg. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Buenas noticias para las aplicaciones Afortunadamente para Meta, su grupo de aplicaciones (Facebook, Instagram, WhatsApp) muestra un desempeño sólido. Los ingresos de este segmento aumentaron un 21% interanual, alcanzando los 47.3 mil millones de dólares, superando las expectativas. El beneficio operativo creció un 35%, hasta 28.33 mil millones de dólares. Los usuarios activos diarios aumentaron un 5%, llegando a 3.35 mil millones. Los ingresos por publicidad también crecieron un 21%, hasta 46.78 mil millones de dólares. Retos para 2025 Inversiones en IA : Meta anunció que planea gastar entre 60 y 65 mil millones de dólares en gastos de capital en 2025, principalmente en infraestructura informática relacionada con inteligencia artificial. Zuckerberg enfatiza que la IA es clave para el desarrollo del metaverso, incluido el funcionamiento de las gafas inteligentes Ray-Ban Meta.

: Meta anunció que planea gastar entre 60 y 65 mil millones de dólares en gastos de capital en 2025, principalmente en infraestructura informática relacionada con inteligencia artificial. Zuckerberg enfatiza que la IA es clave para el desarrollo del metaverso, incluido el funcionamiento de las gafas inteligentes Ray-Ban Meta. Futuro del Metaverso: Las enormes pérdidas de Reality Labs generan dudas sobre el futuro del metaverso. Los inversores son cada vez más escépticos respecto a la visión de Zuckerberg y temen que se estén gastando miles de millones de dólares en un proyecto que podría no ofrecer los resultados esperados.

Las enormes pérdidas de Reality Labs generan dudas sobre el futuro del metaverso. Los inversores son cada vez más escépticos respecto a la visión de Zuckerberg y temen que se estén gastando miles de millones de dólares en un proyecto que podría no ofrecer los resultados esperados. Competencia : Meta se enfrenta un aumento de la competencia en el mercado de realidad virtual y aumentada. Apple lanzó recientemente su visor Vision Pro, mientras que Google y Samsung están desarrollando sus propios dispositivos.

: Meta se enfrenta un aumento de la competencia en el mercado de realidad virtual y aumentada. Apple lanzó recientemente su visor Vision Pro, mientras que Google y Samsung están desarrollando sus propios dispositivos. Regulaciones: Meta advierte sobre un "entorno regulatorio activo", con acciones legales y normativas tanto en la UE como en EE. UU., que podrían afectar significativamente sus operaciones y resultados financieros. Meta es una empresa que experimenta un éxito desigual en sus proyectos. Por un lado, genera enormes ingresos y beneficios a través de sus principales plataformas de redes sociales, siendo una de las compañías que más se benefician de la publicidad. Por otro lado, sufre grandes pérdidas en un proyecto de metaverso ambicioso pero arriesgado, mientras también apuesta por el desarrollo de inteligencia artificial. El futuro de Meta depende de si Zuckerberg logra convencer a los inversores de que su visión del metaverso tiene sentido y de cómo la empresa enfrentará el aumento de la competencia y las regulaciones. Por ahora, a pesar de las pérdidas de miles de millones de dólares en Reality Labs, Meta sigue en una buena posición. Además, el reciente acercamiento de Zuckerberg con una destacada figura política podría indicar un movimiento estratégico para asegurar condiciones favorables en el nuevo panorama político. Zuckerberg anunció cambios en las políticas de moderación, con el objetivo de reducir la censura, un tema que dicha figura mencionó repetidamente durante su campaña electoral. Fuente: Plataforma de XTB. Actualmente, los inversores creen en la visión de Zuckerberg, y las acciones de la empresa han ganado recientemente más que el NASDAQ 100. Potencialmente, nos esperan nuevos picos históricos mañana.

