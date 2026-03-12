- Este es el coste de la guerra en Oriente Medio para Estados Unidos
- Trump se la juega
- Este sector es el beneficiado
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Más allá de las trágicas consecuencias que tiene toda guerra, estas también tienen un importante coste económico para los países que la libran. Para Estados Unidos ese coste puede tener implicaciones importantes para el presupuesto, así como para las elecciones de medio término de este 2026. Sin embargo, también hay empresas que se benefician.
Este es el coste de la guerra en Oriente Medio para Estados Unidos
Aunque no hay datos oficiales confirmados, según informan Wall Street Journal y también New York Times, cargos de la administración Trump habrían estimado el coste de los primeros 6 días de guerra en Oriente Medio en unos 11.300 millones de dólares. Esto supondría un coste diario de 1.883 millones de dólares y si suponemos que este coste se ha mantenido más o menos estable, podríamos decir que en estos 13 días de conflicto el coste total para Estados Unidos habría sido de más de 24.400 millones de dólares. Por tanto, es normal que la oposición cuestione cuánto tiempo va a durar la guerra. Para hacernos una idea del importe, sería algo menos de dos meses de gasto en pensiones en España.
Además, ese coste es del gasto de la administración estadounidense, pero también hay que sumarle el coste que tiene para la población por el aumento de los precios del crudo.
Trump se la juega
Hay que recordar que en este 2026 hay elecciones de medio término en Estados Unidos. Si bien no son presidenciales, son de gran importancia porque se renuevan los miembros de la Cámara de Representantes y parte de los senadores. Es decir, el mandato de Trump se le podría poner muy difícil si los demócratas consiguen una mayoría. De hecho, también podríamos ver problemas para Trump si algunos de sus partidarios dejan de apoyarle. Hay que señalar que el movimiento MAGA (Make America Great Again) no estaba ligado a las intervenciones militares de Estados Unidos en el extranjero. Por tanto, si los demócratas ganan fuerza y algunos republicanos dejan de apoyar a Trump, podríamos tener dos años de guerra interna en la política americana. Este conflicto es fundamental para esto y dependerá de cómo se salde finalmente.
Este sector es el beneficiado
Sin duda, el sector que sale beneficiado es el de defensa. Si bien hoy las empresas de defensa americano no despuntan, este sector se verá beneficiado del nuevo entorno. La administración Trump podría necesitar seguir ampliando su gasto en defensa para mantener la nueva política exterior y el primer mercado al que mirarán es el propio. Además, también se beneficiarán otras compañías como Palantir o Anthropic, dado que las guerras cada vez son más tecnológicas. Aunque ahora hay un rifirrafe importante entre el gobierno americano y Anthropic, sin duda será una relación que seguirá vigente en el futuro.
A distancia, las empresas de defensa europea también se verán beneficiadas, ya que los países de la Eurozona también continuarán invirtiendo ingentes cantidades en defensa si el nuevo marco geopolítico se consolida.
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