El mercado del petróleo está cambiando de rumbo con rapidez. Hasta hace poco, a los inversores les preocupaban las interrupciones del suministro a través del Estrecho de Ormuz y un posible choque de oferta. Hoy, esa narrativa se está invirtiendo lentamente. Morgan Stanley ha recortado sus previsiones para el precio del petróleo por segunda vez en unas dos semanas, argumentando que los flujos a través de Ormuz están volviendo a la normalidad más rápido de lo esperado, mientras que el mercado también se enfrenta a una sólida producción en Estados Unidos y a una débil demanda por parte de China. ¿Qué está viendo el banco?

Morgan Stanley recorta sus previsiones para el petróleo

En concreto, Morgan Stanley ha rebajado su previsión para el precio del petróleo Brent a un promedio de 75 USD por barril tanto para el tercer como para el cuarto trimestre de 2026. Esto significa que las proyecciones anteriores se redujeron en 15 USD y 5 USD por barril, respectivamente. Además, el banco también ha recortado sus previsiones para los cuatro trimestres de 2027, y ahora espera que el Dated Brent cotice en torno a los 70 USD por barril para finales de 2027.

Según los analistas de Morgan Stanley, el motivo principal detrás de la revisión del precio del petróleo es la recuperación más rápida de lo esperado en el transporte de crudo por el Estrecho de Ormuz, tras los avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Además, está entrando más petróleo procedente de Estados Unidos, mientras que la demanda de China sigue siendo decepcionantemente débil. Esta combinación de oferta al alza y menor consumo eleva el riesgo de un superávit global de crudo.

El precio del petróleo cae un 30%

Los futuros del crudo Brent han caído alrededor de un 30% este trimestre, lo que demuestra con qué rapidez el mercado ha pasado de descontar el riesgo geopolítico a preocuparse por el exceso de oferta.

El Estrecho de Ormuz se mantiene como una de las rutas de transporte más importantes para el mercado mundial del petróleo. Cualquier mejora en la región reduce la prima geopolítica que antes sostenía los precios.

Morgan Stanley no es el único banco de inversión que está modificando su postura. Goldman Sachs también ha rebajado sus previsiones para el mercado del petróleo, lo que sugiere que las principales instituciones financieras se están volviendo más cautelosas respecto a la evolución de los precios.

Para los inversores, esto marca un cambio de narrativa claro. El mercado ya no se centra únicamente en el riesgo de conflicto en Oriente Medio, sino que está prestando más atención a los fundamentales: el equilibrio entre la oferta y la demanda globales.

Si la producción se mantiene elevada y la demanda, especialmente de China, no logra acelerarse, la presión sobre los precios del petróleo podría continuar en los próximos trimestres.

En este escenario, Morgan Stanley cree que el mayor riesgo para el mercado ya no es la escasez de petróleo, sino la posibilidad de un excedente. Tal escenario podría mantener los precios del Brent bajo presión incluso si las tensiones geopolíticas en Oriente Medio siguen siendo altas.

Cotización del petróleo

El petróleo ha sufrido una caída de gran envergadura si observamos el gráfico de velas diarias del Brent, y ahora busca estabilizarse en el rango de los 72 a 74 USD, niveles que no se veían desde finales de febrero de 2026. El RSI se sitúa cerca del límite superior de la zona de sobreventa, en torno a los 30 puntos. El siguiente nivel de soporte importante se localiza en el área psicológica de los 70 USD por barril, reforzado además por las reacciones previas del precio en febrero.