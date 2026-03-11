Resumen diario: el petróleo sigue presionando a Wall Street pese a un IPC favorable

- El petróleo vuelve a presionar a los mercados, con el Brent cerca de 92 dólares por barril, pese a señales de posible desescalada en el conflicto con Irán.
- La inflación de EE. UU. se mantuvo en línea con las previsiones, pero el mercado le dio poca relevancia frente al riesgo geopolítico.
- Bitcoin y Ethereum suben, mientras la plata cae más de 3% y el mercado reduce expectativas de recortes de tasas de la Fed.
- El petróleo vuelve a presionar a los mercados, con el Brent cerca de 92 dólares por barril, pese a señales de posible desescalada en el conflicto con Irán.
- La inflación de EE. UU. se mantuvo en línea con las previsiones, pero el mercado le dio poca relevancia frente al riesgo geopolítico.
- Bitcoin y Ethereum suben, mientras la plata cae más de 3% y el mercado reduce expectativas de recortes de tasas de la Fed.
Los futuros del S&P 500 caen cerca de 0,5%, mientras que el petróleo Brent sube más de 1% hasta la zona de 92 dólares por barril, manteniendo la presión sobre los mercados bursátiles.
Esto ocurre a pesar de las declaraciones de Donald Trump, quien señaló que el conflicto con Irán podría estar acercándose a su fin y que a Estados Unidos le quedan pocos objetivos militares por atacar.
El presidente también afirmó que no cree que Irán llegue a minar el Estrecho de Ormuz y sugirió que los petroleros ya podrían transitar por la zona, aunque Irán mantiene que los ataques contra buques e infraestructura regional continuarán.
Inflación en Estados Unidos
El IPC de febrero en Estados Unidos se situó en línea con las previsiones, con una inflación anual de 2,4%, pero el mercado apenas reaccionó al dato, considerándolo parcialmente desactualizado frente al rápido deterioro del escenario geopolítico.
Datos del IPC (febrero)
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IPC mensual: 0,3% (previsión: 0,3%; anterior: 0,2%)
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IPC interanual: 2,4% (previsión: 2,4%; anterior: 2,4%)
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IPC subyacente mensual: 0,2% (previsión: 0,2%; anterior: 0,3%)
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IPC subyacente interanual: 2,5% (previsión: 2,5%; anterior: 2,5%)
En el análisis preliminar destacó una desaceleración en los precios de autos usados y seguros, factores que están ayudando a moderar la inflación subyacente.
Inventarios de petróleo en EE. UU.
Los datos de la Administración de Información Energética (EIA) mostraron una caída mayor a la esperada en las reservas de combustibles, mientras que los inventarios de crudo aumentaron más de lo previsto.
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Inventarios de crudo: +3,824 millones de barriles (previsión: +2,5 millones)
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Gasolina: -3,654 millones de barriles (previsión: -2 millones)
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Destilados: -1,349 millones de barriles (previsión: -0,947 millones)
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Cushing: +0,117 millones de barriles (anterior: +1,564 millones)
Criptomonedas y metales
Las criptomonedas suben, con Bitcoin acercándose a 70.500 dólares y Ethereum superando los 2.100 dólares, incluso en un entorno de dólar fuerte y rendimientos de bonos más altos.
El mercado actualmente solo espera un recorte de tasas de la Reserva Federal hacia el otoño de 2026, y prácticamente descarta una bajada en la reunión de este mes.
En materias primas:
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Oro: ligeramente a la baja
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Plata: cae más de 3% hasta 85 dólares por onza, presionada por preocupaciones sobre la actividad industrial global.
Tecnología e inteligencia artificial
Oracle sube más de 8% tras publicar resultados superiores a las previsiones, lo que alivió parcialmente las preocupaciones del mercado sobre el fuerte aumento del gasto en centros de datos.
Por otro lado, Microsoft mantiene conversaciones avanzadas para arrendar cientos de megavatios de capacidad de centros de datos en un campus de inteligencia artificial en Abilene, Texas, después de que Oracle abandonara el proyecto.
Reportes previos también indican que Meta estaría interesada en utilizar estas instalaciones. La construcción y operación del complejo podría costar decenas de miles de millones de dólares, incluyendo chips de Nvidia necesarios para servidores de inteligencia artificial. Hasta ahora, esta noticia no ha generado movimientos significativos en las acciones de las compañías involucradas.
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