Nestlé ha publicado sus resultados del primer trimestre de 2025, que muestran un crecimiento moderado pero constante. El crecimiento orgánico de los ingresos alcanzó el 3,3%, mientras que el crecimiento interno real (CIR) se situó en el 0,6%. La compañía confirmó su objetivo de mantener un margen de beneficio operativo de al menos el 16% y anunció un plan de reestructuración integral, que incluye el despido de unos 16.000 empleados para finales de 2027. Tras el anuncio de los resultados, las acciones de Nestlé han registrado una notoria subida en Bolsa, hasta los 82,00 francos suizos.
Métricas clave de los resultados de Nestlé
-
Crecimiento orgánico de los ingresos: +3,3%
-
Crecimiento interno real (CIR): +0,6%
-
Ingresos por ventas: 65.870 millones de CHF
-
Crecimiento orgánico en Europa: +4,3%
-
Asia, Oceanía y África: +2,7%
-
América: +2,5%
-
Nespresso: +6,7%
-
Nestlé Health Science: +3,8%
-
Aguas y bebidas premium: +4,4%
-
Otros segmentos: +3,8%
-
Impacto de los precios en el crecimiento de los ingresos: +2,8%
-
Margen de beneficio operativo previsto: mínimo 16% (consenso: 16,1%)
Plan de Reestructuración y Ahorro
Nestlé ha anunciado planes para reducir su plantilla en aproximadamente 16.000 puestos durante los próximos dos años, incluyendo alrededor de 12.000 empleos en funciones administrativas y otros 4.000 en fabricación y cadena de suministro. La compañía duplicó su objetivo de ahorro hasta los 3.000 millones de francos suizos anuales y prevé que los costes extraordinarios de reestructuración sean aproximadamente el doble de los ahorros previstos.
Además, se está llevando a cabo una revisión estratégica del segmento de Aguas y Bebidas Premium y de marcas seleccionadas de productos de consumo masivo y de valor en el sector de la salud y la nutrición, y se están explorando posibles desinversiones o alianzas comerciales.
Las acciones de Nestlé se disparan
Lo más destacado para el mercado dentro de la presentación de resultados es el anuncio de los planes de reestructuración y recorte de empleos. El mercado y los analistas han respondido positivamente a este anuncio, reconociendo indicios de mejora en el crecimiento interno real y valorando los ambiciosos objetivos de ahorro. Como resultado, las acciones de Nestlé se han disparado un 8%, lo que supone su mayor subida itntradiaria en 17 años. Aun así, los analistas han advertido sobre los riesgos relacionados con los mercados externos y los desafíos previstos para el último trimestre, aunque consideran las medidas adoptadas como una base sólida para la futura transformación de la compañía.
En el acumulado del año, las acciones de Nestlé firman una subida de más del 9%.
