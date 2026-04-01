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Resultados mejores de lo esperado pero sin convencer al mercado
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Márgenes y China siguen siendo los grandes puntos débiles
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La dirección admite que la recuperación va más lenta de lo previsto
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Wall Street castiga la falta de tracción real en ingresos y márgenes
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Márgenes y China siguen siendo los grandes puntos débiles
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La dirección admite que la recuperación va más lenta de lo previsto
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Wall Street castiga la falta de tracción real en ingresos y márgenes
Los resultados del tercer trimestre fiscal de 2026 de Nike (NKE.US) superaron las expectativas del mercado, algo que inicialmente fue interpretado por los inversores como una señal de que la compañía está comenzando a estabilizar su negocio pese a la presión de costes y un entorno operativo más complejo. Tras la publicación, las acciones de Nike llegaron a subir un 3% en el after‑hours, pero finalmente terminaron desplomándose casi un 10%, cayendo hasta 47 dólares. Los puntos positivos incluyeron una sorpresa al alza en el beneficio por acción, ingresos ligeramente por encima de lo previsto y una mejora en inventarios, uno de los focos clave del mercado en los últimos trimestres.
Sin embargo, el informe también mostró debilidades, especialmente en márgenes brutos afectados por aranceles en Norteamérica y mayores costes operativos. Además, la llamada con analistas dejó varios mensajes negativos: la dirección sonó como si la recuperación aún no hubiera comenzado realmente y pudiera tardar varios trimestres más.
Resultados de Nike
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Beneficio por acción (EPS): 0,35 dólares vs. 0,30 dólares esperados (+16,7%).
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Ingresos: 11.300 millones de dólares (consenso: 11.230 millones).
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Ventas a tipo de cambio constante: -3%; ingresos reportados planos interanuales.
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Norteamérica: crecimiento del 3%, mostrando resiliencia.
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Márgenes brutos: 40,2%, una caída de 130 pb, principalmente por aranceles en Norteamérica.
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Inventarios: -1% interanual, una señal moderadamente positiva.
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SG&A: +2%, incluyendo 230 millones dólares en costes de despido.
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Tasa impositiva efectiva: 20%.
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Guía para cuarto trimestre fiscal de 2026: EPS de 0,19 dólares.
Perspectivas
Se espera una mejora gradual de ingresos en 2026 y 2027, apuntando a una recuperación más estable tras un periodo difícil. La dirección de Nike ha destacado la eficacia de las acciones “win now” en Norteamérica, pero advirtió que la presión arancelaria y el control de inventarios seguirán siendo prioridades clave. Entre los principales riesgos, destacan el impacto de aranceles en la rentabilidad, el riesgo de aumento de inventarios, la volatilidad de divisas y la incertidumbre en la demanda global.
Nike ha mantenido su dividendo durante 43 años; la rentabilidad actual es del 3,1%.
¿Qué no gustó a Wall Street de los resultados de Nike?
1. La recuperación está tardando más de lo esperado
Este fue probablemente el mensaje más negativo. La dirección admitió varias veces que el “comeback está tardando más de lo que nos gustaría” y que algunas acciones requieren más tiempo del previsto. Esto prolonga la presión sobre resultados, aumenta el riesgo de ejecución y reduce la confianza en el ritmo de mejora.
2. Los ingresos siguen bajo presión
En el tercer trimestre, los ingresos estuvieron planos y cayeron un 3% a tipo de cambio constante. Para el cuarto trimestre, Nike espera una caída del 2% al 4%. Para el resto del año, el crecimiento seguirá en dígitos bajos. En resumen: Nike aún no ha vuelto al crecimiento real, y la mejora será desigual por regiones y segmentos.
3. China sigue siendo un problema serio
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Ingresos: -10% interanual
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Wholesale: -13%
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Nike Digital: -21%
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La compañía espera una caída del 20% en la región La dirección reconoce que la recuperación en China podría tardar, preocupante dado que históricamente ha sido uno de los motores clave de crecimiento.
4. El negocio core de lifestyle y sportswear sigue sin arreglarse
Las ventas de calzado deportivo, ropa y equipamiento cayeron. Aunque este segmento parece más sólido que otros, representa menos de la mitad de los ingresos totales. Wall Street teme que Nike esté mostrando éxitos aislados (running, fútbol), pero que su negocio principal aún no esté reparado.
5. Márgenes bajo fuerte presión
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Margen bruto: -130 pb hasta 40,2%
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Solo los aranceles en Norteamérica redujeron el margen en 300 pb
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Para Q4, Nike espera otra caída de 25–75 pb Las ventas en Nike Direct cayeron un 7% y Nike Digital un 9%. En EMEA, las ventas digitales cayeron un 6%. La recuperación de márgenes se retrasa, mientras la empresa sigue operando en un entorno de alta actividad promocional y descuentos.
Gráfica de Nike
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