Nóminas no agrícolas de EE. UU. y discurso del presidente de la Fed, Powell, en el foco de atención de los mercados

La situación en los mercados bursátiles mundiales sigue siendo tensa, e incluso la peor sesión desde el 16 de marzo de 2020 no ha logrado impulsar un repunte. En cambio, observamos una creciente incertidumbre ante el informe de NFP y el discurso de Powell. La Fed se encuentra en una posición difícil, ya que el crecimiento económico se está desacelerando y los riesgos de recesión están aumentando, mientras que las expectativas de inflación a corto y largo plazo se disparan, a pesar de que el impacto de los nuevos aranceles aún no se ha materializado ni afecta directamente a los precios. Los futuros de los índices estadounidenses cotizan a la baja; el sentimiento negativo también prevalece en la sesión europea.

Wall Street espera el informe de nóminas no agrícolas (NFP) de EE. UU. de marzo a la 1:30 p. m. GMT.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tiene previsto hablar a las 4:25 p. m. GMT. Calendario Macroeconómico 14:30, EE. UU., Informe de Nóminas No Agrícolas (marzo): Variación prevista en el empleo no agrícola: +140.000 vs. +151.000 anterior Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Empleo en el sector privado: +135.000 vs. +140.000 anterior Sector manufacturero: disminución prevista de -1.000 vs. aumento de +10.000 anterior Tasa de desempleo: 4,1% prevista vs. 4,1% anterior Ingresos medias por hora: +4,0% interanual vs. +4,0% anterior (+0,3% intermensual vs. +0,3% anterior) Promedio de horas semanales: 34,2 vs. 34,1 anterior 14:30, Canadá, Variación del empleo (marzo): Prevista: +10.000 vs. +1.100 anterior Tasa de desempleo: 6,7% prevista vs. 6,6% anterior Discruso de Banco Central 16:25 – Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell 17:00 – Vicepresidente de Supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr 17:45 – Gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.