Novo Nordisk lleva a Eli Lilly a los tribunales por la publicidad de Zepbound y Mounjaro

Novo Nordisk ha presentado hoy una demanda contra Eli Lilly ante el Tribunal Federal de Distrito de Nueva Jersey, en la que acusa al fabricante estadounidense de publicidad falsa y competencia desleal en las campañas de sus fármacos contra la obesidad y la diabetes, Zepbound y Mounjaro.

La farmacéutica danesa alega que Lilly ha infringido la Lanham Act y varias leyes estatales y federales de publicidad y competencia desleal al comparar, en campañas publicitarias de alcance nacional, las dosis más altas aprobadas de Zepbound y Mounjaro con dosis más bajas de Wegovy y Ozempic, los productos de Novo. Según la demanda, esa comparación omite deliberadamente la versión de dosis más alta de Wegovy (7,2 mg), aprobada más recientemente en Estados Unidos, que según Novo ofrece resultados de pérdida de peso mucho más parecidos a los de Zepbound.

John Kuckelman, consejero general del grupo Novo Nordisk, resumió el argumento central del caso con dureza: “Los anuncios son maliciosa y engañosamente falsos porque Lilly cita a sabiendas ensayos clínicos desactualizados que comparan las dosis más altas de los medicamentos de Lilly con dosis más bajas de los medicamentos de Novo Nordisk”.

La posición de Novo Nordisk

• La compañía dice haber enviado a Lilly una carta de cese y desistimiento en abril, después de que EE. UU. aprobara la dosis de 7,2 mg de Wegovy, pero que Lilly nunca respondió formalmente y solo introdujo lo que Kuckelman describe como un “footnote” o nota a pie de página “ambigua, confusa, virtualmente ilegible y absolutamente inadecuada”.

• Novo sostiene que nunca se ha realizado un ensayo clínico cabeza a cabeza que compare las dosis más altas actualmente disponibles de Wegovy y Zepbound, por lo que Lilly “no tiene base” para afirmar que sus fármacos son superiores.

• Según cifras citadas por Kuckelman, los anuncios de Lilly comparan una pérdida de peso de unas 50 libras con Zepbound frente a unas 33 libras con Wegovy, cifras que corresponderían a ensayos de fases distintas. Los ensayos de última fase de las dosis más altas de cada fármaco, por separado, arrojarían resultados mucho más parejos: unas 48 libras para Zepbound frente a unas 47 libras para Wegovy.

• Novo calcula que, solo desde que Lilly modificó ligeramente el anuncio tras la carta de abril, la campaña se ha mostrado a los consumidores más de 700 millones de veces, lo que subraya —según la demandante— la magnitud del posible daño reputacional y comercial.

• Las peticiones concretas al tribunal incluyen una orden que obligue a Lilly a retirar los anuncios, una campaña de publicidad correctiva y una indemnización por daños, incluyendo los beneficios de Lilly atribuibles a esos anuncios. Novo ha advertido que solicitará una medida cautelar en los próximos días si Lilly no retira voluntariamente la publicidad.

La posición de Eli Lilly

Por el momento, Lilly no ha respondido públicamente a la demanda ni a las solicitudes de comentarios de los medios. Es previsible que su defensa se apoye en que los ensayos citados sí estaban aprobados en el momento de lanzar la campaña y que la nota aclaratoria sobre la nueva dosis de Wegovy cumplía con los requisitos regulatorios, un argumento habitual en litigios de publicidad comparativa bajo la Lanham Act.

El contexto de fondo: una guerra por el mercado de la obesidad entre Novo Nordisk y Eli Lilly

Esta demanda no es un incidente aislado, sino el episodio más reciente de una rivalidad cada vez más tensa entre los dos gigantes del mercado de fármacos GLP-1, un negocio que se espera supere los 100.000 millones de dólares en 2030. Novo fue pionera con Wegovy, pero perdió el liderazgo frente a Zepbound de Lilly, cuyas ventas crecieron un 188,7% en 2025 hasta 22.900 millones de dólares, mientras Mounjaro alcanzó 39.100 millones de dólares, con un crecimiento del 67,1%.

Novo, tras cambiar de consejero delegado y emitir varios profit warnings el año pasado, ha respondido con el lanzamiento de la versión oral de Wegovy y con estrategias de precio agresivas (suscripciones desde 249 dólares al mes), mientras Lilly compite con precios por vial de entre 299 y 449 dólares y prepara el lanzamiento de orforglipron, su GLP-1 oral, para finales de 2026.

Este no es tampoco el primer roce legal entre ambas: en enero, ambas compañías fueron demandadas conjuntamente por la farmacia compuestora Strive, que las acusó de restringir ilegalmente la competencia en el mercado de versiones personalizadas de estos fármacos.

Reacción en el mercado bursátil

La noticia ha tenido un impacto inmediato, aunque moderado, en ambos valores. Las acciones de Eli Lilly cotizan en estos momentos a 1.165 dólares, con un incremento del 1,6% intradía, lo que sitúa su capitalización bursátil en torno a los 1.080.000 millones de dólares. Novo Nordisk, por su parte, cotiza a 43,5 euros, con un incremento del 0,3% en su cotización en Alemania y una capitalización de mercado de 220.500 millones de dólares. La diferencia de tamaño entre ambas es evidente, ya que Lilly casi quintuplica a Novo por valor de mercado.

En el acumulado del 2026, las acciones de Novo Nordisk caen un 1,2% (en su cotización en Alemania) mientras que las acciones de Eli Lilly cotizan con una subida acumulada del 7,7%.

¿Qué escenarios se abren a partir de ahora?

1. Medida cautelar en las próximas semanas: Novo ya ha anunciado que pedirá una medida cautelar si Lilly no retira los anuncios de forma voluntaria. Si el juez la concede, Lilly tendría que suspender la campaña de inmediato mientras avanza el litigio de fondo, algo que dañaría su narrativa de superioridad clínica justo cuando compite por cuota de mercado.

2. Litigio prolongado bajo la Lanham Act: Los casos de publicidad comparativa farmacéutica bajo esta ley suelen ser técnicos y extensos, centrados en si las comparaciones publicitarias son “literalmente falsas” o “engañosas por implicación”. Es probable que el proceso se alargue durante meses o incluso años, con la posibilidad de que ambas partes presenten sus propios estudios y expertos sobre eficacia comparada de las dosis.

3. Acuerdo extrajudicial: Dada la naturaleza pública y sensible del litigio —y el riesgo reputacional para ambas marcas ante consumidores y reguladores— no se puede descartar una negociación que derive en que Lilly ajuste voluntariamente su publicidad (añadiendo referencias más claras a la dosis alta de Wegovy) a cambio de evitar una condena pública por publicidad engañosa.

4. Contraofensiva de Lilly: Eli Lilly podría responder con su propia demanda o reconvención, alegando que las críticas de Novo también distorsionan datos clínicos, una táctica habitual en litigios de este tipo entre competidores directos.

5. Impacto regulatorio y en la FDA: Si el tribunal determina que hubo publicidad engañosa, podría sentar un precedente relevante para cómo las farmacéuticas de GLP-1 —un mercado en plena expansión con nuevos lanzamientos como orforglipron previstos para 2026— pueden comparar la eficacia de sus fármacos frente a la competencia, afectando directamente a la forma en que se comercializan estos tratamientos multimillonarios en Estados Unidos.

6. Efecto en la percepción de marca y en la carrera comercial: Independientemente del resultado judicial, la disputa mantiene el foco mediático sobre la “guerra de los GLP-1” en un momento clave, con Lilly defendiendo su liderazgo en ventas y Novo intentando recuperar terreno con su versión oral de Wegovy y su estrategia de precios por suscripción.

Esta demanda formaliza en los tribunales una rivalidad que ya se libraba en el terreno comercial y de precios, y su desenlace —ya sea mediante una orden judicial, un acuerdo o un litigio largo— podría influir tanto en cómo ambas compañías comunican la eficacia de sus fármacos como en el equilibrio de fuerzas de un mercado que crece a un ritmo vertiginoso.

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