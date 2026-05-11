Nueva semana a la vista: ¿Qué eventos no te puedes perder?

La cumbre Trump–Xi y la reunión sobre Ormuz marcarán el tono de riesgo para Europa , que afronta un inicio de semana bajo presión

El IPC y las ventas minoristas serán clave para calibrar la postura de la Fed en un entorno donde los recortes vuelven a alejarse

La atención del mercado vuelve a centrarse en la geopolítica como principal motor de corto plazo

El rechazo de Trump reaviva el riesgo en Oriente Medio y devuelve la volatilidad al petróleo y a los activos refugio

Trump rechazó la respuesta de Irán a la propuesta de paz, calificándola de “TOTALMENTE INACEPTABLE” en una publicación en Truth Social, lo que desencadenó una venta masiva en los mercados. Los precios del petróleo comenzaron la semana significativamente más altos debido al estancamiento diplomático entre EE. UU. e Irán, mientras que el dólar estadounidense se fortaleció, presionando a la baja al oro y otros metales preciosos. En medio del cambio de sentimiento, los principales índices también vieron frenarse su impulso alcista.

La gran pregunta ahora es: “¿Y ahora qué?” Los inversores volverán a centrar su atención en el panorama geopolítico, ya que es probable que siga siendo el principal motor de la volatilidad del mercado. También vale la pena vigilar:

Factores clave a seguir

1. Relaciones diplomáticas EE. UU.–Irán: el principal riesgo

Cualquier señal de escalada —por ejemplo, confirmación de acciones militares contra instalaciones nucleares— podría:

disparar los precios del petróleo ,

debilitar la renta variable ,

aumentar la volatilidad global.

El martes se celebrará una reunión de 40 ministros de defensa sobre el Estrecho de Ormuz. Conviene seguir de cerca las declaraciones.

2. Datos de IPC de EE. UU. y ventas minoristas

Estos datos moldearán la narrativa en torno a la Reserva Federal. PIMCO ya señala que los recortes de tipos están fuera de la mesa.

Puedes profundizar en cómo funciona la Fed aquí: política monetaria.

3. Cumbre Trump–Xi (13–15 de mayo)

Un evento con potencial para cambiar:

comercio,

sanciones,

situación en Irán.

Los mercados comenzarán a posicionarse por adelantado.

4. Europa: apertura bajo presión

Los mercados europeos probablemente abrirán con un sesgo negativo debido a:

precios de la energía más altos ,

sentimiento global más débil ,

tensiones geopolíticas.

Un entorno desfavorable para DAX, CAC y Euro Stoxx 50. Si quieres un análisis más profundo del impacto regional: mercados europeos.

Calendario macroeconómico detallado para toda la semana. Fuente: XTB Research, Bloomberg Financial Lp

Calendario corporativo detallado para toda la semana. Fuente: XTB Research, Bloomberg Financial Lp