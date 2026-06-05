El Ibex 35 sube en mitad de la ola vendedora en Europa

El Ibex 35 empieza bien la última jornada de la semana a pesar de las dudas en Europa. Las alzas rondan el 0,3% mientras que en otros índices como el neerlandés o el alemán vemos caídas. Sin ir más lejos, en el AEX los descensos rondan el 0,6%.

Empresas del Ibex 35 que más suben

Las acciones de Cellnex suben más de un 2% en la jornada y lideran el Ibex 35. La empresa sigue enfrentándose a un panorama complicado a nivel europeo, pero la directiva tiene su confianza puesta en una consolidación de operadores. Esto permitiría ganar escala, pero también abre la posibilidad de que los grandes operadores opten por invertir en torres propias en lugar de arrendar. Otros valores como Acciona o Acciona Energía también repuntan.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

Las acciones de ArcelorMittal son las que más caen, aunque Acerinox también se anota descensos cercanos al 1%. Todo ello a pesar de que los precios del petróleo caen hoy, lo que desde el conflicto en Oriente Medio suele provocar que estos valores lo hagan bien. La realidad es que si el conflicto sigue vigente el año se complica para estas compañías porque las empresas industriales pueden tener menor actividad, lo que se transmitirá en menor demanda de acero.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.