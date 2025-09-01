Optimismo moderado en las bolsas europeas

El comienzo de Septiembre favorece a las bolsas europeas, con el regreso de una ola de optimismo, respaldada por datos positivos de las economías del "Viejo Continente". Los últimos datos de PMIs indican una importante recuperación del sector industrial en la Eurozona, que abarca economías clave como Alemania, Francia, Italia y España, donde la actividad industrial ha superado las expectativas del mercado. El sentimiento positivo de los inversores está de vuelta en respuesta a estos datos.

Fuente : Plataforma de XTB

Cotización del Dax 40

El Dax 40 se encuentra actualmente en una fase de vacilación técnica, oscilando alrededor del nivel de 24.370 puntos. En el gráfico diario, se observa que el precio se equilibra justo por encima de las medias móviles exponenciales de 50 períodos (verde) y 100 períodos (naranja), que sirven como zonas de soporte más cercanas. Mientras tanto, la media móvil de 200 períodos (morada) se mantiene claramente a la baja, lo que marca una línea de defensa a largo plazo para los alcistas.

Noticias corporativas europeas

Konecranes (KCR.FI) sube un 4,7% hoy tras la mejora de la recomendación de Goldman Sachs a "compra". Los analistas de esta institución establecieron un nuevo precio objetivo de 95 euros, que fue bien recibido por los inversores. El mayor interés en las acciones de Konecranes refleja las crecientes expectativas de desarrollo futuro de la compañía y la mejora de sus resultados financieros.

Orsted (ORSTED.DK) sube un 1,5% tras el anuncio de que Equinor, uno de sus principales inversores estratégicos, se compromete a suscribir nuevos derechos de acciones de Orsted por un valor de hasta 6.000 millones de coronas danesas (DKK). Esta decisión indica un fuerte respaldo de capital por parte de Equinor, lo que supone un importante voto de confianza en el crecimiento y las perspectivas futuras de Orsted. Los inversores, en general, valoran positivamente esta información, ya que la suscripción de nuevas acciones por parte de un socio estratégico no solo proporciona a la compañía recursos financieros adicionales, sino que también confirma su estabilidad y credibilidad en el mercado. Las acciones de Novo Nordisk (NOVOB.DK) subieron un 2,8% tras el anuncio de la compañía de que su fármaco Wegovy, que contiene semaglutida, demostró beneficios cardiovasculares independientemente de la pérdida de peso. Los datos del estudio SELECT indican que Wegovy reduce el riesgo de infarto, ictus y muerte cardiovascular.

TeamViewer (TMV.DE) sube casi un 10% hoy después de que Bank of America duplicara su recomendación a "compra". Los analistas de esta institución elevaron el precio objetivo a 16,3 euros, lo que implica un posible aumento del 80% en el precio de la acción respecto al cierre anterior. El optimismo de los inversores se debe a la convicción de que la compañía está bien preparada para las posibles disrupciones relacionadas con la inteligencia artificial, así como a la mejora de las previsiones de crecimiento de los ingresos para el período 2025-2028.