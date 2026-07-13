Oro cae 3% tras comentarios de Waller de la Fed 🏛️

El oro cae más de un 3% hoy, hasta los US$3.994,86 por onza, tras un discurso inesperadamente restrictivo del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller. Waller señaló que un escenario de endurecimiento de la política monetaria es tan probable como una nueva flexibilización, lo que cambia por completo la narrativa del mercado de las últimas semanas. Conclusión clave: la Fed podría necesitar subir las tasas de interés si la lectura de la inflación subyacente del IPC de esta semana resulta elevada
El mercado reaccionó inmediatamente reajustando sus expectativas: los futuros de tasas de interés de corto plazo elevaron la probabilidad de una subida de tasas en julio del 35% al 45%, mientras que los operadores estiman ahora una probabilidad del 50% de que se produzca alguna subida de tasas este mes. Se trata de un cambio drástico respecto del consenso de hace apenas unos días, cuando el mercado descontaba recortes de tasas. Fuente: herramienta FedWatch de CME
Waller destacó que el mercado laboral se mantiene estable y cerca del objetivo de máximo empleo, por lo que no constituye una fuente de presión inflacionaria. En cambio, identificó tres factores que están impulsando la inflación: los aranceles, los precios de la energía vinculados a la situación en Oriente Medio y el sólido crecimiento del consumo, respaldado por la inversión en inteligencia artificial. El PCE subyacente aumentó desde el 3,0% en diciembre hasta el 3,4% en mayo, mientras que la cifra general se sitúa ahora en el 4,1%, una desviación significativa respecto del objetivo de la Fed.
Esto supone un golpe directo para el oro: unas tasas de interés reales más altas y un dólar más fuerte, una reacción habitual ante una Fed restrictiva, reducen el atractivo del metal como activo que no genera rendimiento y que mantiene una correlación negativa con el dólar estadounidense. La lectura del IPC de mañana será ahora un catalizador clave: un dato elevado podría confirmar el escenario de una subida de tasas y ejercer una presión adicional sobre el oro, mientras que una cifra más moderada podría revertir parcialmente la caída de hoy.
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