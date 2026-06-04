¿Otro problema para Meta? Zuckerberg en busca de darle un giro al negocio

Meta ha retrasado repetidamente la apertura de la interfaz (API) de su nuevo modelo de inteligencia artificial, bautizado como Muse Spark, una situación que siembra incertidumbre sobre los plazos en los que la compañía logrará rentabilizar sus colosales inversiones en este sector. ¿Qué ocurre con Meta? Recordad que Meta es una de las empresas que forman parte de la Selección de Ideas de XTB para Invertir en Bolsa.

Meta retrasa su API de IA y el mercado empieza a preguntar

Aunque la dirección técnica de la empresa había sugerido un estreno inminente desde el pasado mes de abril, diversos fallos de software detectados durante las pruebas y la urgencia de expandir la infraestructura obligaron a modificar el calendario. Pese a estos tropiezos, portavoces de la tecnológica indicaron recientemente que ya se encuentran realizando ensayos con un grupo selecto de socios y confían en realizar el lanzamiento oficial muy pronto.

Las APIs son clave para los desarrolladores y en este caso, dado que Muse Spark es un sistema propiedad de Meta y cerrado, la única forma que tendrán los desarrolladores de integrarlo en programas y aplicaciones móviles será a través de dicha AP

La concepción de este modelo representa un giro radical en la filosofía de Meta, que tradicionalmente apostaba por herramientas de código abierto; en cambio, Muse Spark resguarda su código fuente y archivos de diseño para dar soporte exclusivo a sus propias funciones y asistentes inteligentes dirigidos a sus 3.500 millones de usuarios diarios.

Meta busca otras fuentes de ingresos

Todo esto llega después de que recientemente Meta haya anunciado que va a lanzar un modelo de suscripción para sus apps. En concreto, este modelo de suscripción permitirá desbloquear nuevas funcionalidades que mejoran la experiencia del usuario. Además, también habrá suscripciones para Meta AI que irán desde 7,99$ al mes hasta 19,99$, mientras que el de Instagram Plus y Facebook será de 3,99$ al mes y el de WhatsApp Plus de 2,99$ al mes.

Teniendo en cuenta que Meta tiene unos 3.560 millones de usuarios en el conjunto de sus apps, hablamos de un mercado potencial de más de 170.000 millones de dólares en ingresos anuales si todos los usuarios compran la suscripción de Instagram o Facebook. Si asumimos que el 5% de los usuarios de Meta adquieren una de esas suscripciones, hablamos de unos ingresos anuales de unos 8.500 millones de dólares. Esta cifra está lejos de los casi 60.000 millones dólares que la compañía consiguió en 2025, pero supondría una fuente de ingresos extras que ayudarían a mantener el ritmo de capex. Si sumamos una tasa de aceptación del 3% en su modelo de Meta AI hablamos de unas 106 millones de personas usando la suscripción, que si asumimos que es la básica sumamos otros 23.000 millones de dólares. Es decir, incluso con tasas de uso bajas, el negocio podría generar unos 30.000 millones de dólares adicionales al año. La pregunta es cuánta capacidad absorberían esas suscripciones de la capacidad usada por Meta, ya que como vemos en empresas como OpenAI, Anthropic o xAI, es un modelo de negocio que genera pérdidas.

Si este negocio se hace de manera rentable puede suponer una ayuda en los incrementos de capex, pero Meta no puede permitirse entrar en un modelo de negocio ruinoso a costa de sacrificar el negocio publicitario. La diversificación de ingresos es sana, pero no a cualquier precio.

Las acciones de Meta caen un 4% en este 2026.

Descubre nuestra sección de Ideas de inversión en Bolsa

Descubre nuestra sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.