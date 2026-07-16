PayPal: ¿Estancamiento o revolución?

Las acciones de PayPal se dispararon casi un 20% durante la sesión del miércoles, superando el nivel de los 55 dólares. Este movimiento se produjo tras los informes sobre una oferta conjunta de adquisición presentada por Stripe y el fondo de capital privado Advent International.

Según los informes, el consorcio habría propuesto 60,50 dólares por acción, lo que valoraría la compañía en más de 53.000 millones de dólares. Estas cifras son relevantes porque representan una prima superior al 25% respecto a la valoración de mercado en el momento en que se presentó la oferta. El aumento de las valoraciones demuestra que los inversores consideraron la propuesta seriamente, aunque el precio de la acción todavía se mantiene por debajo de la oferta del fondo.

Si se completara la adquisición, Stripe obtendría acceso a las más de 430 millones de cuentas de consumidores de PayPal, a la red de Venmo y a una amplia gama de otros activos. En la práctica, esto complementaría la oferta de Stripe con un gran mercado minorista y de consumidores. El grupo combinado procesaría alrededor de 3,7 billones de dólares en pagos al año.

¿Está barata PayPal?

PayPal es conocida por tener una valoración que durante muchos años no ha reflejado los fundamentos de la compañía. La empresa dejó de ser hace tiempo una compañía de “crecimiento”, pero mantiene una posición muy sólida. En el primer trimestre, aumentó sus ingresos un 7%, hasta los 8.350 millones de dólares, y el volumen total de pagos alcanzó los 464.000 millones de dólares. Durante los últimos 12 meses, PayPal generó aproximadamente 6.800 millones de dólares en flujo de caja libre.

Sin embargo, la oferta no significa que los problemas operativos de la compañía hayan desaparecido. El margen operativo se redujo hasta el 18,4%. La dirección prevé que, en el segundo trimestre, el beneficio por acción (BPA) ajustado caerá alrededor de un 9%, y que el margen de transacción en dólares disminuirá aproximadamente un 3%. También aumenta la presión competitiva por parte de Apple Pay, Google Pay y las soluciones bancarias.

El nuevo CEO, Enrique Lores, está intentando revertir esta tendencia mediante una reorganización en curso de la compañía. El plan contempla al menos 1.500 millones de dólares en ahorros durante un periodo de tres años, aunque se espera que una parte importante de esos fondos se reinvierta en el desarrollo de productos. La mayor prueba sigue siendo acelerar el crecimiento del “pago con marca propia” (branded checkout) y monetizar Venmo de forma más eficaz.

Precio de la acción de PayPal

Aunque la empresa aún está lejos de alcanzar su máximo potencial, el reciente repunte es una clara señal alcista. De un solo golpe, rompió la línea de tendencia bajista a largo plazo y superó la resistencia en torno a 54.

Fuente: xStation5

Tras muchos años de persistente tendencia a la baja, PayPal vuelve a estar en el punto de mira, generando interrogantes sobre su futuro. Todo depende de si PayPal acepta o no la oferta de adquisición. Lo más interesante sería que la rechazara. Eso sería una clara señal de fortaleza y de la confianza de los accionistas y la dirección en su estrategia.