Peligran los 15.300 puntos del Ibex 35

El Ibex 35 ha comenzado la semana con caídas de medio punto porcentual y se dirige directamente a los 15.300 puntos. Recordemos que el selectivo español se encuentra cerca de los máximos históricos de 2007 y los inversores tienen en el punto de mira los 16.000 puntos, por lo que las dudas de hoy ponen en peligro ese objetivo. Más allá de las subidas del viernes por el discurso de Powell, el Ibex no tiene catalizadores a la vista diferentes al optimismo general del mercado.

Empresas que más suben del Ibex 35

La parte alta del Ibex 35 en el día de hoy es reducida, aunque hay algunas compañías que destacan. Aunque no hay grandes noticias, las acciones de Acerinox se aceleran más de un 1% y lideran la sesión. Les siguen las acciones de Rovi, aunque las subidas del resto de empresas son ya bastante moderadas. En principio, el día no tiene grandes eventos macro, por lo que no debería haber fuertes movimientos.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

La parte baja del selectivo español sí que tiene movimiento. Las acciones de Acciona Energía son las que peor desempeño están teniendo hoy, con una caída de más del 2% a pesar de que no hay noticias destacables. Por su parte, Acciona también cae dado el peso que ya tiene la capitalización de Acciona Energía en la de Acciona. Las acciones de ACS y Sacyr también caen, aunque a un ritmo más moderado.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

