Wall Street se recupera de las últimas caídas

Los índices de Wall Street recuperan parte de las pérdidas recientes, con el S&P 500 subiendo un 0,37% y el Nasdaq 100 avanzando un 0,65% al cierre bursátil de ayer. El Nikkei 225 sube un 1,2%, en línea con las subidas de los índices chinos.

El petróleo intenta una leve recuperación, con una subida del 0,35%, aunque el WTI se mantiene por debajo de los 60 dólares por barril. El oro sube un 0,2% y se aproxima al nivel de los 4.000 dólares, mientras que la plata sube un 0,7% y supera el nivel de los 48 dólares. Por su parte, el par EUR/USD vuelve a superar el nivel de 1,15, el AUD/USD cotiza por encima de 0,65 y el GBP/USD defiende el nivel de soporte de 1,30 con un dolar que cotiza a la baja en el día de hoy.

Informes trimestrales

Qualcomm presentó sólidos resultados para su cuarto trimestre fiscal de 2025, ofreciendo una perspectiva optimista. Los ingresos alcanzaron los 11.270 millones de dólares (frente a los 10.800 millones previstos), lo que supone un aumento interanual del 10%, con un beneficio por acción ajustado de 3,00 dólares (frente a los 2,87 previstos). Sin embargo, la empresa registró una pérdida GAAP de 3.120 millones de dólares debido a una depreciación extraordinaria de 5.700 millones de dólares relacionada con impuestos. Las acciones cayeron un 3% en las operaciones posteriores al cierre.

Arm presentó sólidos resultados para el segundo trimestre fiscal de 2026, con ingresos de 1.140 millones de dólares (un aumento interanual del 34%) y un beneficio por acción de 39 centavos (frente a los 33 centavos previstos). Arm pronosticó ingresos de 1.225 millones de dólares y un beneficio por acción de 0,41 dólares para el tercer trimestre, superando las expectativas del mercado. Las acciones subieron un 4,5% tras el cierre del mercado.

Snapchat subió un 14% en el postmercado tras anunciar una alianza con Perplexity para integrar la búsqueda por IA y otras herramientas en la aplicación de redes sociales. Las acciones de Snap descuentan más del 30% este año y más del 80% en los últimos cinco años.

Otros mercados

China realizó su primera compra de trigo estadounidense en más de un año, con dos envíos en diciembre que suman 120.000 toneladas. Esto se considera una señal positiva que indica la intención de China de cumplir el acuerdo comercial (al menos temporalmente). Los precios ya han subido hasta los 550 centavos de dólar por libra, el nivel más alto desde julio.

El líder del Partido de la Innovación de Japón, parte de la coalición gobernante, advirtió que un aumento de tipos a corto plazo por parte del Banco de Japón (BoJ) podría enviar una señal negativa a las empresas respecto a los planes del gobierno.

OpenAI solicita al gobierno estadounidense garantías de préstamo por valor de 1 billón de dólares para financiar la expansión de su infraestructura de IA. Al mismo tiempo, Donald Trump tiene previsto hacer una declaración a las 15:00 (CET) en la que podría tratar la crisis del transporte aéreo en Estados Unidos, causada por el cierre del gobierno que limita el trabajo de los controladores aéreos. El número de vuelos está disminuyendo drásticamente y se planea el cierre de 30 aeropuertos.

Por otro lado, Japón y Estados Unidos debaten la creación de una empresa conjunta para la extracción de minerales de tierras raras cerca de la isla japonesa de Minamitoi. Esta iniciativa busca reducir la dependencia de China, y se prevé que la extracción preliminar comience el próximo año.

La Conferencia del Mercado Monetario del BCE comienza hoy, con discursos de altos funcionarios, entre ellos Schnabel del BCE, Williams de la Reserva Federal y Tschudin del BNS.

Previsiones de mercado

Morgan Stanley eleva su previsión para el petróleo: Morgan Stanley elevó su previsión para el precio del petróleo a 60 dólares para 2026, citando la decisión de la OPEP+ de mantener los niveles de producción actuales durante el primer trimestre del próximo año. El banco también señala que el aumento real de la producción de la OPEP+ entre marzo y octubre fue de tan solo 500.000 barriles diarios, muy por debajo de los 2,6 millones de barriles diarios declarados.

Según informes del Wall Street Journal, Donald Trump planea un ataque directo contra Venezuela. Estados Unidos no ha declarado el objetivo de la reciente escalada (más allá de combatir el narcotráfico), lo que genera dudas sobre si el objetivo es derrocar a Maduro o presionar para obtener más concesiones.