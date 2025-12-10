Photronics se dispara 50% tras sólidos resultados del 3T

Las acciones de Photronics subieron hasta 50% el miércoles, marcando su mayor alza intradía desde marzo de 2009, después de que la empresa de semiconductores presentara una previsión de ingresos para el primer trimestre por encima del consenso. Photronics es uno de los mayores productores mundiales de fotomáscaras, un componente esencial en la infraestructura de fabricación de chips.

El beneficio por acción (BPA) superó en casi 35% las estimaciones del mercado. Resultados del 4T fiscal BPA ajustado: 60 centavos vs. 59 centavos interanual; estimado 45 centavos

Ingresos: US$215,8 millones , -3,1% interanual; estimado US$205,3 millones

BPA total: US$1,07 vs. 54 centavos interanual Previsiones para el 1T fiscal Ingresos estimados entre US$217 millones y US$225 millones (consenso Bloomberg: US$207,3 millones)

BPA ajustado previsto entre 51 y 59 centavos (estimado: 46 centavos) Fuente: xStation5 La valoración de Photronics, incluso después del fuerte repunte bursátil de hoy, sigue siendo potencialmente atractiva, con un ratio P/E en los 20 medios y un ratio precio/ventas de 2,5.

El margen neto de la compañía está aumentando con fuerza, al igual que el ingreso neto, que alcanzó casi US$62 millones, un resultado casi 35% superior al récord previo registrado en el 3T de 2023. Fuente: Bloomberg Finance L.P, XTB Research

