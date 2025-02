¿Por qué está bajando el S&P 500?

Wall Street continúa su tendencia a la baja en las últimas sesiones. El S&P 500 baja un 0,7%, cerca de cotizar este año en terreno negativo, mientras las grandes tecnológicas caen en niveles de corrección después de una caída de más del 10% desde su nivel récord alcanzado en diciembre. El S&P 500 cae mientras surgen dudas sobre la situación económica de Estados Unidos Las dudas sobre el crecimiento económico en el país después de los datos macroeconómicos publicados en las últimas semanas se han visto intensificadas hoy con la confianza del consumidor estadounidense, que registró este mes su mayor caída desde agosto de 2021. El indicador de confianza del Conference Board disminuyó 7 puntos en febrero a 98,3, la tercera caída consecutiva, y se suma a otras variables como las ventas minoristas y los PMIs que han mostrado síntomas de fuerte debilidad. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil De momento lo que sí está subiendo, es el precio de los bonos. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ha bajado hasta niveles del 4,32%, su nivel más bajo desde mediados de diciembre. La caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses está aumentando también la presión sobre el dólar, ya que los inversores apuestan a que la desaceleración del crecimiento económico empujará a la Reserva Federal a recortar los tipos de interés a pesar de la inflación persistente. La FED se encuentra ahora en un aprieto. Por un lado, los riesgos inflacionarios siguen presentes como ha quedado reflejado en los últimos datos reportados, que han mostrado un crecimiento en los precios muy por encima del objetivo de la FED, y unas expectativas de inflación a 5 años como no se veía desde hace tres décadas. Por otro lado, están los datos que muestran un crecimiento débil de la economía americana y las reiteradas críticas de Trump exigiendo al presidente de la Fed que reduzca los tipos, lo cual está presionando en la dirección opuesta. La gran preocupación ahora del mercado es si nos estaremos acercando a un ciclo de estanflación.









