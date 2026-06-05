¿Por qué hoy repuntan las acciones de Inditex?

- Las casas de análisis mejoran su precio objetivo para las acciones de Inditex
- El crecimiento de doble dígito en el trimestre actual reportado por la compañía gusta al mercado
- Las casas de análisis mejoran su precio objetivo para las acciones de Inditex
- El crecimiento de doble dígito en el trimestre actual reportado por la compañía gusta al mercado
El mercado reaccionó de manera muy positiva a los resultados de Inditex del miércoles, pero a medida que fue avanzando la sesión se desinfló. Sin embargo, en el día de hoy volvemos a ver un fuerte rebote en las acciones de Inditex, que suben en torno a un 3%. ¿Qué está pasando?
Las casas de análisis ponen nota a Inditex
Después de los resultados trimestrales, tenemos la avalancha de cambios de precios objetivo. Desde XTB ya comentamos en el propio análisis de los resultados que incrementamos el precio objetivo de las acciones de Inditex hasta los 64€ por acción. Pero no somos los únicos que han hecho este movimiento.
Entidades como Santander, Kepler o Morgan Stanley han subido su precio objetivo. De hecho, Morgan Stanley lo ha cambiado desde los 52,5€ hasta los 62€, subida que demuestra el espaldarazo después de sus resultados. También Santander y Kepler rondan ese precio.
¿Qué ha gustado tanto de los resultados?
La clave es que Inditex reportó un crecimiento de doble dígito en el trimestre actual. La compañía venía de un periodo en el que el doble dígito se empezaba a ver lejos y con las tensiones en la cadena de suministro global esto se hacía harto complicado. Sin embargo, la compañía ha vuelto a demostrar su resiliencia.
Las acciones de Inditex caen un 1% en este 2026.
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