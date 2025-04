¿Por qué las acciones de ASML caen un 5%?

Las acciones de ASML (ASML.NL) están cayendo casi un 5% en lo que llevamos de sesión después de que antes de la apertura del mercado haya reportado sus resultados financieros del primer tirmestre del 2025. Los crecimientos han sido de doble dígito, pero un punto no ha gustado al mercado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cifras clave de los resultados de ASML del primer trimestre de 2025: Ventas: 7.742 millones de euros, +46% frente al 1T2024 Margen bruto %: 54%, frente al 51% del 1T2024 Beneficio operativo: 2.738 millones de euros, +96% frente al 1T2024 Beneficio neto: 2.355 millones de euros, +92% frente al 1T2024 Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de ASML Las cifras de ventas y márgenes de ASML han sido muy sólidos, beneficiándose de un mix de productos que ha primado los sistemas de mayor margen, a pesar de que era algo no esperado por la empresa. La directiva sigue comentando la buena adpción de los nuevos sistemas por parte de sus clientes y de la eficiencia proporcionada por los sistemas de High NA (que son sistemas que permiten grabar el patrón en el chip de manera más rápida que los de Low NA, que necesitan dos pasadas). Sin embargo, la cifra de reservas ha decepcionado, ubicándose en 3.936 millones de euros en el primer trimestre, frente a los apróximadamente 4.900 millones de euros que estimaba el consenso de analistas. Es importante señalar que en el último trimestre del año las reservas despegaron hasta los 7.088 millones de euros y superaron ampliamente al consenso de analistas. Por tanto, podemos extraer que algunas compañías adelantraron pedidos para evitar problemas arancelarios. Este es el principal motivo por el que caen las acciones de ASML. Además, el precio de los nuevos sistemas es muy elevado y pensamos que sus clientes aún son reacios a llevar a cabo esa inversión. La directiva confirma su perspectivas para este año, con ingresos de entre 30.000 millones de euros y 35.000 millones de euros, pero confirma que los aranceles pueden perjudicar a la demanda si escalan a mayores niveles. En nuestra opinión, existe el riesgo de que la empresa tenga que corregir ligeramente a la baja sus estimaciones, dada la incertidumbre con la que continúa el mercado. Por otro lado, creemos que la noticia sobre Nvidia, que tendrá que hacer frente a nuevas regulaciones para vender sus chips H20 en China, también está afectando en las caídas de hoy de las acciones de ASML. Las acciones de ASML caen un 16% en este 2025. Fuente: Plataforma de XTB ¿Cómo comprar acciones de ASML? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de ASML para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

