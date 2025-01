Las acciones de ASML caen tras la irrupción de DeepSeek

Las acciones de ASML (ASML.NL) se desploman más de un 10% en lo que llevamos de mañana y la preocupación se extiende en el mercado. La irrupción de la IA china DeepSeek-R1 puede suponer un cambio en la industria, o al menos eso está descontando el mercado y los inversores castigan a las empresas que reinan actualmente el sector, como Nvidia y ASML. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de ASML se hunden La IA de DeepSeek se ha desarrollado sin acceso (o al menos muy reducido) de la última teconología de GPUs de Nvidia y otras empresas americanas. De hecho, en teoría tampoco deberían haber tenido acceso a la maquinaria EUV de ASML, que es la más avanzada en la litografía de semiconductores. Además, se habla de que ofrece prácticamente el mismo desempeño que ChatGPT a un menor coste, que es la principal causa de las caídas del sector tecnológico. Si DeepSeek ha conseguido desarrollar una IA con un desempeño similar a las aplicaciones estadounidenses pero sin invertir las grandes sumas que están invirtiendo las grandes tecnológicas, esto supone que las valoraciones de estas empresas no estarían justificadas. Nvidia o ASML cotizana altos múltiplos porque tienen posiciones monopolísticas, pero de no ser así el ajuste de mercado será fuerte, tal y como el de hoy. En el caso de ASML, no tenía permitido exportar a China su maquinaria de EUV, la más avanzada para desarrollar chips de menos de 7 nanómetros y por tanto ligada a la IA. Esto implicaba grandes dificultades para el país, más aún cuando la administración de Biden presionó también para que la DUV (una tecnología algo menos avanzada) tampoco se pudiera exportar. Pero si se puede desarrollar la IA sin la maquinaria de ASML, entonces el múltiplo al que cotiza está disparado y no tiene justificación. ¿Es creíble la IA de DeepSeek? A pesar de las grandes inversiones de las empresas tecnológicas americanas (un ejemplo de ello es Meta, que destinará entre 60.000-65.000 millones de dólares a desarrollar centros de datos y adquirir tarjetas gráficas), parece que China está tomando la delantera en la carrera de la IA. La cuestión es como ha sido posible esto si acceder a la última tecnología. Una de las posibilidades puede ser que finalmente China esté desarrollando sus propios chips de menos de 7 nanómetros con una calidad similar a la que es capaz de diseñar y producir la alianza empresa americana-TSMC. Esto se hace bastante improbable, ya que se tardan años en poder hacerlo y el saber-hacer requerido es alto. Incluso con copias, información privilegiada y algún empleado desertor sería muy dificil. Por otro lado, el otro escenario, que es al que se apunta, es que se ha conseguido desarrollar con una tecnología mucho menos avanzada. Además, destaca el poco tiempo de desarrollo, ya que hace alrededor de un año cuando se financió este proyecto. Por último, también existe la posibilidad de que la tecnología haya igualmente llegado en manos de China, lo que no nos parece extraño ya que se han conocido casos a lo largo de los años de empresas que han sido capaces de saltarse las restricciones y China simplemente ha tenido que pagar un mayor precio. En cualquier caso, ahora el mercado tendrá que tantear si esta IA cumple con lo que promete. El problema de las altas valoraciones Las caídas de hoy entran dentro de la lógica, de ser verdad que DeepSeek haya conseguido desarrollar una IA con menos recursos. Esto se debe a que las valoraciones de algunas empresas eran muy altas, lo que las hace extremadamente suceptibles a recortes de precios si no cumplen con las expectativas de crecimiento del mercado. Un múltiplo alto puede estar justificado, pero en algunos casos se estaba descontando que estas empresas tendrían un monopolio permanente, algo improbable en casi cualquier sector, más aún en el tecnológico. Con las caídas de hoy, el PER de ASML ha pasado de casi 40 veces beneficios a 35 veces beneficios. Te dejamos un análisis profundo de ASML pinchando aquí. Las acciones de ASML caen un 8% en lo que va de año. Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB ¿Cómo comprar acciones de ASML? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de ASML para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.