¿Por qué las acciones de Bankinter caen un 1%?

Bankinter cotiza hoy en el entorno de 13,6–13,7 euros por acción, con un retroceso del 1,2% respecto al cierre de ayer en un contexto sin grandes anuncios corporativos por parte de la entidad bancaria. Este movimiento está ligado a factores sectoriales que provocan una ligera toma de beneficios, y a un reciente cambio de valoración por parte de Goldman Sachs.
Revisión del precio objetivo de Bankinter
Goldman Sachs recorta su consejo sobre Bankinter desde "neutral" hasta "vender", con un precio objetivo de 13,10 euros (-4,3% sobre la cotización actual) en vez de los 13,53 euros anteriores. La firma americana argumenta limitación de catalizadores de revalorización y restricciones de capital, lo que introduce presión vendedora adicional sobre el valor.
Previsión de nuevas bajadas de los tipos de interés
El conjunto de la banca española y europea se mueve con especial sensibilidad las expectativas de tipos de interés de la Fed y el BCE. El mercado descuenta en los precios de cotización del sector bancario, el aumento por encima del 90% en las expectativas de un nuevo recorte de 25 puntos básicos por parte de la Fed el próximo 10 de diciembre. Las bajadas en los tipos de interés acotan el potencial de margen financiero de los bancos, que acumulan 3 años de resultados al alza.
Cotización de Bankinter
- Fuente : Plataforma de XTB
- Gráfica de Bankinter con velas de 30 minutos
Bankinter viene de publicar unos niveles de capital CET1 muy holgados y de reforzar dividendo, lo que ha permitido una subida muy fuerte en el año, pero a la vez hace que cualquier señal de menor potencial o rebajas de recomendación se traduzcan rápidamente en recogida de beneficios. Las acciones de Bankinter bajan un 1,2% intradía mientras que durante el 2025 la entidad bancaria acumula una revalorización en bolsa del 80%.
¿Cómo comprar acciones de Bankinter?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Bankinter (BKT.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Las acciones de Indra lideran la sesión en España
El Dax 40 recupera los 24.000 puntos
Sacyr realza su negocio concesional
Moore Threads y su espectacular debut en la bolsa china
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.