¿Por qué las acciones de Bankinter caen un 1%?

Bankinter cotiza hoy en el entorno de 13,6–13,7 euros por acción, con un retroceso del 1,2% respecto al cierre de ayer en un contexto sin grandes anuncios corporativos por parte de la entidad bancaria. Este movimiento está ligado a factores sectoriales que provocan una ligera toma de beneficios, y a un reciente cambio de valoración por parte de Goldman Sachs.

Revisión del precio objetivo de Bankinter

Goldman Sachs recorta su consejo sobre Bankinter desde "neutral" hasta "vender", con un precio objetivo de 13,10 euros (-4,3% sobre la cotización actual) en vez de los 13,53 euros anteriores. La firma americana argumenta limitación de catalizadores de revalorización y restricciones de capital, lo que introduce presión vendedora adicional sobre el valor.

Previsión de nuevas bajadas de los tipos de interés

El conjunto de la banca española y europea se mueve con especial sensibilidad las expectativas de tipos de interés de la Fed y el BCE. El mercado descuenta en los precios de cotización del sector bancario, el aumento por encima del 90% en las expectativas de un nuevo recorte de 25 puntos básicos por parte de la Fed el próximo 10 de diciembre. Las bajadas en los tipos de interés acotan el potencial de margen financiero de los bancos, que acumulan 3 años de resultados al alza.

Cotización de Bankinter

Fuente : Plataforma de XTB

Gráfica de Bankinter con velas de 30 minutos

Bankinter viene de publicar unos niveles de capital CET1 muy holgados y de reforzar dividendo, lo que ha permitido una subida muy fuerte en el año, pero a la vez hace que cualquier señal de menor potencial o rebajas de recomendación se traduzcan rápidamente en recogida de beneficios. Las acciones de Bankinter bajan un 1,2% intradía mientras que durante el 2025 la entidad bancaria acumula una revalorización en bolsa del 80%.

¿Cómo comprar acciones de Bankinter?

