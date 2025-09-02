¿Por qué las acciones de PepsiCo suben un 2,5%?

Las acciones de PepsiCo (PEP.US) suben hoy un 2,5% tras conocerse que el fondo activista Elliott Management tiene una participación de 4.000 millones de dólares en la compañía. Tras la apertura de la sesión en Wall Street, se observa un impulso en las acciones de PepsiCo, ya que los inversores "venden" la noticia. La compañía enfrenta problemas con la caída de los volúmenes y los consumidores no aceptan el aumento de precios de los productos, lo que presiona las ventas y el crecimiento del negocio. La importante participación de Elliott Management indica que este importante actor de Wall Street ha visto la valoración de PepsiCo como una posible ganga a pesar de las difíciles condiciones del mercado. Como se puede ver a continuación, Pepsi rebota por encima de la EMA200, subiendo más del 20% desde los mínimos de junio de 126 dólares por acción. Si las acciones cierran la sesión por encima de 153 dólares, el impulso alcista podría llevarlas por encima de la resistencia de 160 dólares. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Precio de PepsiCo Fuente : Plataforma de XTB

