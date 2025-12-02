¿Por qué las acciones de Prosegur se desploman un 6,5%?

Las acciones de Prosegur bajan un 6,5% en el inicio de sesión, pero esto no es debido a ningún anuncio o noticia negativa por parte del grupo de soluciones para piscinas. La razón de su corrección es el descuento de su dividendo, ya que su fecha ex-dividendo es hoy, y la entrega del mismo está prevista para el próximo jueves 4 de diciembre.
El dividendo de Prosegur, de 0,1593 euros brutos por acción se distribuye a cargo de las reservas voluntarias, y supone un desembolso de casi 87 millones de euros. Los accionistas de Prosegur que tengan en cartera a la compañía de seguros antes de la fecha de hoy tendrán acceso a esta retribución. La rentabilidad por dividendo de Prosegur es del 5,7% (precio de cierre de ayer) por lo que el descenso de hoy (-6,5%) es ligeramente superior a la remuneración retribuida.
Cotización de Prosegur
- Fuente : Plataforma de XTB
- Gráfica de Prosegur con velas de 30 minutos
Las acciones de Prosegur retroceden un 6,5% intradía en su fecha exdividendo, mientras que en el conjunto del 2025 ofrece una revalorización del 54%.
¿Cómo comprar acciones de Prosegur?
