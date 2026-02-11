La inteligencia artificial no espera a nadie, y la carrera por liderar esta disrupción continúa acelerándose. Esta vez, el movimiento más llamativo llega desde China: Alibaba ha anunciado nuevos desarrollos y avances en varias áreas clave de su estrategia de IA.

Este anuncio alimenta aún más la competencia global por el dominio tecnológico, incrementa la presión entre China y Estados Unidos y reabre el debate sobre posibles nuevas restricciones en semiconductores. La pregunta es inevitable: ¿estamos ante un caballo ganador o simplemente otro anuncio que pasará desapercibido?

La estrategia open‑source de Alibaba: un modelo que gana tracción global

Alibaba, conocida como el “Amazon de Asia”, lleva meses reorientando su estrategia hacia la inteligencia artificial. La compañía ha recuperado la confianza del mercado, con una subida del 9% en lo que va de año y más del 50% en los últimos doce meses.

Este cambio se explica por una apuesta clara: usar el open‑source como ventaja competitiva. La empresa considera que abrir sus modelos acelera la adopción, reduce costes y atrae a empresas y desarrolladores a su ecosistema.

El corazón de esta estrategia es Qwen, su familia de modelos de IA, que se ha convertido en una de las propuestas abiertas más influyentes del mundo, pero recientemente la empresa ha presentado un nuevo actor clave para el sector: RynnBrain, detonante del último repunte del 2% registrado por la compañía.

Toda esta ambición se refleja en el aumento constante del capex trimestre a trimestre. Los ratios de inversión muestran cómo la compañía está destinando una proporción cada vez mayor de recursos a gasto de capital frente al crecimiento de los ingresos.

En la práctica, esto significa que Alibaba está invirtiendo hoy mucho más de lo que ingresa, con la expectativa de que estas inversiones generen un crecimiento significativamente mayor en el futuro. Si la estrategia se materializa, este ratio debería normalizarse y comenzar a descender a medida que las nuevas inversiones se traduzcan en ingresos reales.

RynnBrain impulsa la apuesta de Alibaba por la robótica inteligente

RynnBrain es un modelo de IA diseñado para dotar a robots de capacidades avanzadas de interacción con el entorno. RynnBrain permite mapear objetos, predecir trayectorias y navegar espacios complejos (cocinas, almacenes, líneas de ensamblaje).

Este lanzamiento combina dos sectores candentes, IA y robótica, y refuerza la ambición de Alibaba de liderar la robótica inteligente mediante modelos abiertos y accesibles.



Qwen: adopción masiva y salto estratégico con el apoyo de Meta

RynnBrain se une así al otro gran pilar de Alibaba: Qwen. La familia de modelos superó recientemente los 700 millones de descargas en Hugging Face, consolidándose como el sistema de IA abierto más utilizado del mundo.

El punto de inflexión llegó cuando Meta decidió integrar modelos Qwen en su propia infraestructura de IA. Este gesto valida la calidad técnica del proyecto y demuestra que Alibaba está ganando influencia más allá de China. Para los analistas, este hito confirma que la compañía puede convertirse en un actor relevante en la arquitectura global de la IA.

Con RynnBrain y Qwen, Alibaba entra en competencia directa con gigantes como Google (Gemini Robotics‑1.5) y Nvidia (Cosmos‑Rasoon2).

Mientras las tecnológicas estadounidenses mantienen sistemas propietarios, Alibaba apuesta por la apertura como vía para ganar adopción global. Paradójicamente, esta estrategia ha llevado a que Meta, una empresa estadounidense, integre modelos chinos en su infraestructura.

Los chips propios de Alibaba refuerzan un ecosistema completo de IA

La tecnología de Alibaba ya no se limita al software, ya que la empresa desarrolla sus propios chips. El Zhenwu 810E, diseñado para entrenamiento e inferencia, ya cuenta con más de 400 clientes, entre los que se incluyen State Grid, XPeng o Academia China de Ciencias.

Además, Alibaba utiliza este chip internamente para entrenar Qwen, demostrando que está construyendo un ecosistema completo: hardware + modelos + aplicaciones.

