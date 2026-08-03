Las acciones de Meta se disparan un 6% y recupera terreno. 🔎ESTO es lo que hay detrás de las cifras de Meta

Revolución en la recomendación publicitaria: El nuevo Meta Generative Recommender sustituye el sistema tradicional de clasificación individual por un modelo predictivo a gran escala, habiendo logrado ya un incremento del 1% en conversiones en sus pruebas piloto.

Mayor interacción en Instagram: El procesamiento integral de reels y publicaciones mediante modelos LLM ha disparado el tiempo de uso a tasas de doble dígito, lo que aumenta la personalización y la exposición a anuncios.

Adopción masiva por anunciantes: Más de 9 millones de pymes usan las herramientas de IA de Meta para crear anuncios y más de un millón emplean sus agentes conversacionales en WhatsApp/Messenger, disputando el mercado a las agencias de publicidad.

Las acciones de Meta sufrieron una fuerte caída la semana pasada después de que reportara unas cifras del segundo trimestre del 2026 que no gustaron al mercado. Sin embargo, la conferencia con analistas dejó algunos detalles muy importantes. ¿Qué esconden las cifras de Meta? Recuerda que Meta forma parte de nuestra Selección de Ideas para Invertir en Bolsa de XTB.





Las acciones de Meta rebotan un 6%

Las acciones de Meta están rebotando un 6% en la jornada de hoy. Sin embargo, lo más relevante no es la subida de hoy, sino algunos detalles que se dijeron en la conferencia con analistas. Más allá de las cifras concretas de la compañía, hablaremos del negocio en sí.

La IA ya tiene una alta penetración en los anunciantes de Meta

En primer lugar, Meta sigue apuntando a un mercado de unos 500.000 millones de dólares, que es el de las agencias de publicidad. Si bien no las sustituirá al completo, muchos pequeños negocios optarán por aplicaciones de la propia Meta. Sin ir más lejos, 9 millones de pequeñas empresas ya han usado al menos una de las herramientas de IA de Meta para la creación de anuncios, con modelos que siguen mejorando para dar un feedback más rico a los anunciantes. Un ejemplo de ello es la herramienta para crear imágenes desde vídeos, experimentando el doble de uso en el segundo trimestre. De hecho, el propio Zuckerberg afirmó que le gustaría crear un servicio que permita a los anunciantes gestionar todo su negocio a través de las apps de Meta.

Por otro lado, ya hay más de un millón de empresas que usan el agente de Meta para hablar con sus clientes a través de WhatsApp y Messenger. Meta puso el ejemplo de Movida, que es una gran compañía de alquileres de coches en Brasil. Esta empresa usó los agentes de Meta en WhatsApp para gestionar el flujo de reservas y en tan solo un mes las reservas diarias a través de este canal se incrementaron en un 44% y el 85% de las conversaciones fueron resueltas completamente por el agente sin necesidad de asistencia humana. La cantidad de información que puede recabar este agente para Meta y la compañía puede ser clave para enfocar el negocio a las áreas más demandadas y resolver los problemas más importantes, así como permitir a Meta conocer las necesidades de sus clientes.

La IA como motor de mejora y un cambio de paradigma

La IA también está permitiendo mejorar la experiencia del usuario, recomendando el contenido más relevante y los anuncios con mejor encaje. Instagram experimentó un aumento del tiempo de uso a nivel global de doble dígito interanual, que en una app donde ya hay 2.000 millones de usuarios activos al día es una cifra muy importante. Esto supone que miles de millones de personas están viendo una mayor cantidad de anuncios, así como ayudando a los modelos de Meta a mejorar. Ya todos los reels y posts se procesan a través de los modelos de LLM de Meta para analizar desde la temática hasta qué tono tiene, lo que supone una gran cantidad de datos de calidad para conocer a los usuarios. Esto permitirá una mejor personalización del contenido que se muestra, lo que repercute en un mayor tiempo de uso y mayor sentido de pertenencia. Además, también se sigue ampliando el historial de estudio para mejorar al modelo. Esto provocó un incremento de 15 puntos básicos en Instagram, con un gran impacto en el tiempo de uso y en los compartidos. Además, en Instagram ya más de la mitad del contenido recomendado tiene menos de un día.

Estos son solo algunos de los datos, pero sin duda queremos hacer hincapié en lo siguiente: el nuevo modelo de recomendación generativa. Anteriormente el sistema de anuncios funcionaba en forma de ranking, clasificando cada anuncio de manera individual conforme al éxito que podría tener. Ahora, se está introduciendo Meta Generative Recommender usa modelos de datos a gran escala para combinar el contenido del anuncio con las preferencias de los usuarios, para predecir el mejor anuncio para cada persona. La prueba piloto ya provocó un aumento del 1% en las conversiones en Instagram. Parece poco, pero hablamos de millones de dólares en tan solo las fases iniciales. Esto es en nuestra opinión un gran cambio de paradigma en la publicidad online y puede elevar a Meta un escalón por encima de su competencia.

Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa

Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.