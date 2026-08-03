Previa de SpaceX: es hora de saber cuánto de su valoración se basa en el negocio y cuánto en promesas

El debut bursátil de SpaceX fue uno de los acontecimientos más esperados del mercado, pero las primeras semanas de negociación demostraron rápidamente lo difícil que puede ser traducir unas ambiciones tecnológicas enormes en una valoración de mercado estable. El precio de la oferta pública inicial fue de 135 dólares por acción. Posteriormente, las acciones superaron el nivel de 200 dólares antes de retroceder hasta alrededor de 110 dólares.

Una volatilidad tan significativa no es simplemente una reacción a las noticias actuales. Sobre todo, demuestra que los inversionistas están intentando responder una pregunta fundamental: ¿qué proporción del precio actual de las acciones está respaldada por un negocio consolidado y qué proporción refleja el valor asignado a proyectos que podrían generar sus mayores beneficios dentro de varios años?

El próximo informe de resultados será la primera prueba real de SpaceX como empresa cotizada. Es posible que todavía no determine el valor de la compañía a largo plazo, pero podría mostrar si la valoración actual sigue estando justificada tras la fuerte corrección desde sus máximos. El listón se ha situado extremadamente alto, tanto por Elon Musk, quien ha dedicado años a construir una narrativa en torno a tecnologías revolucionarias, como por los inversionistas que estuvieron dispuestos a valorar la compañía muy por encima del precio de su oferta pública inicial.

Sin embargo, en el caso de SpaceX, los propios resultados financieros podrían no ser el factor más importante. El mercado estará mucho más interesado en cómo la dirección describe la trayectoria de crecimiento de la compañía, la magnitud de las futuras inversiones y el ritmo de desarrollo de sus proyectos clave. Se espera que el primer informe de resultados responda no solo cuánto ganó la compañía en el trimestre más reciente, sino, sobre todo, si el negocio está creciendo lo suficientemente rápido como para justificar las enormes expectativas en torno a su futuro.

Principales expectativas y cifras

Precio de la oferta pública inicial: 135 dólares por acción

135 dólares por acción Máximo posterior a la oferta pública inicial: cerca de 200 dólares

cerca de 200 dólares Precio actual de las acciones: aproximadamente 110 dólares

aproximadamente 110 dólares Ingresos: 6.810 millones de dólares

6.810 millones de dólares Resultado neto: negativo en 2.000 millones de dólares

negativo en 2.000 millones de dólares Beneficio por acción: negativo en 0,23 dólares

negativo en 0,23 dólares Segmento de conectividad, Starlink: 3.950 millones de dólares

3.950 millones de dólares Margen bruto: 54%

54% Gastos de capital, CapEx: 13.200 millones de dólares

Starlink sigue siendo la base de toda la historia

Dentro de la narrativa de crecimiento a largo plazo de SpaceX, el mayor entusiasmo se concentra en Starship, el desarrollo de infraestructura espacial y los proyectos relacionados con la inteligencia artificial. Estas son las iniciativas que podrían multiplicar varias veces la escala de la compañía en el futuro.

Sin embargo, el valor actual de la empresa no puede basarse únicamente en proyectos a largo plazo. Los inversionistas necesitan un negocio estable que ya genere ingresos, financie el desarrollo y respalde el ritmo de inversión de la compañía.

Actualmente, Starlink desempeña ese papel. El segmento de internet satelital es uno de los negocios más probados y comercialmente avanzados de SpaceX. El rápido crecimiento de la base de clientes, la ampliación de la cobertura y el desarrollo de servicios para consumidores, empresas e instituciones públicas podrían convertir a Starlink en la base financiera de todo el grupo.

Durante los próximos años, Starlink podría funcionar eficazmente como un motor generador de efectivo para los demás proyectos de SpaceX. Si el negocio continúa ampliándose rápidamente, los ingresos y flujos de caja que genere podrían financiar iniciativas menos rentables cuyo potencial es enorme, pero cuyo camino hacia la comercialización plena sigue siendo largo.

Por este motivo, los inversionistas no se centrarán únicamente en el crecimiento de los ingresos de Starlink, sino también en la captación de clientes, la expansión de los márgenes y la capacidad del segmento para generar efectivo. Un crecimiento sólido de Starlink podría demostrar que SpaceX ya cuenta con un negocio real y escalable capaz de respaldar sus proyectos más ambiciosos. Por el contrario, unas cifras más débiles aumentarían las preocupaciones de que la valoración de la compañía todavía se basa principalmente en promesas futuras.

Starship sigue siendo la mayor oportunidad y la principal fuente de incertidumbre

Starship podría transformar fundamentalmente la escala de las operaciones de SpaceX. El éxito del programa podría reducir el costo de lanzar cargas útiles a la órbita, aumentar la frecuencia de las misiones y abrir la puerta a nuevas aplicaciones comerciales y estratégicas. Una parte significativa de la valoración de la compañía a largo plazo se basa en Starship.

El desafío es que el potencial del proyecto es mucho más fácil de estimar que su calendario. Cualquier retraso podría aplazar el momento en que Starship alcance su plena capacidad operativa y comercial, al mismo tiempo que incrementaría la cantidad de capital necesaria para financiar el programa. Por esta razón, los comentarios de la dirección sobre las próximas etapas del desarrollo de Starship probablemente serán más importantes que los resultados financieros de la compañía correspondientes al segundo trimestre. Los inversionistas buscarán actualizaciones sobre los avances técnicos, las pruebas previstas, el ritmo al que se están ampliando las capacidades operativas y las perspectivas de uso comercial del cohete.

Si Elon Musk presenta un calendario específico y creíble, podría reforzar la confianza en la historia de crecimiento de la compañía a largo plazo. Si la comunicación sigue siendo vaga o cautelosa, el mercado podría comenzar a incorporar un mayor riesgo de retrasos.

La inteligencia artificial podría ser una gran oportunidad, pero por ahora requiere capital

Los proyectos relacionados con la inteligencia artificial se están convirtiendo en uno de los elementos más importantes de la estrategia de SpaceX a largo plazo. La combinación de infraestructura satelital, enormes recursos de datos, sistemas informáticos avanzados y la colaboración con otras compañías de Elon Musk podría crear nuevas fuentes de ingresos con el tiempo.

Sin embargo, en la etapa actual, la inteligencia artificial sigue siendo principalmente un área de inversión. El desarrollo de la infraestructura necesaria exige enormes desembolsos en centros de datos, equipos informáticos y energía. Antes de que estos proyectos comiencen a generar ingresos significativos, podrían incrementar los costos y presionar los flujos de caja durante un periodo prolongado.

Esto genera una clara tensión dentro de la tesis de inversión de SpaceX. Por un lado, la inteligencia artificial podría ampliar significativamente el potencial de la compañía a largo plazo. Por otro, requiere una financiación que podría limitar el flujo de caja libre durante muchos trimestres. Precisamente por este motivo, los inversionistas esperarán información concreta sobre la magnitud de las inversiones, el calendario de desarrollo y la posible monetización. No será suficiente afirmar simplemente que SpaceX pretende participar en la carrera de la inteligencia artificial. El mercado querrá saber cuánto capital se necesita y cuándo podrían comenzar a aparecer los primeros beneficios medibles.

Un CapEx récord pondrá a prueba la paciencia de los inversionistas

Según las expectativas de Wall Street, los gastos de capital de SpaceX podrían alcanzar aproximadamente 13.200 millones de dólares en el segundo trimestre. Para el conjunto de 2026, se espera que el CapEx se acerque a los 46.000 millones de dólares, antes de aumentar hasta casi 87.000 millones de dólares en 2027. Un crecimiento tan rápido del gasto demuestra la magnitud de las ambiciones de la compañía. SpaceX está invirtiendo simultáneamente en la expansión de Starlink, el programa Starship, infraestructura tecnológica y proyectos relacionados con la inteligencia artificial. Cada una de estas áreas podría convertirse finalmente en un gran negocio, pero todas requieren un capital considerable.

Por lo tanto, el mercado tendrá que evaluar si estos elevados gastos representan una inversión en futuras ventajas competitivas o si están comenzando a generar una presión financiera excesiva. En el caso de las compañías tecnológicas maduras, un CapEx elevado puede ser aceptado si el aumento del gasto se traduce rápidamente en mayores ingresos. Sin embargo, SpaceX se encuentra en una posición diferente. Una parte significativa de sus inversiones se destina a proyectos cuya monetización plena podría no producirse durante varios años.

Las estimaciones de consenso también apuntan a un flujo de caja libre negativo de aproximadamente 1.900 millones de dólares en el segundo trimestre. Un flujo de caja libre negativo no representa necesariamente una señal desfavorable por sí solo. Para una compañía que desarrolla proyectos con una intensidad de capital tan elevada, la cuestión más importante será si los inversionistas reciben una hoja de ruta creíble que conecte el gasto actual con los ingresos futuros.

La financiación sigue siendo una parte importante de la historia

SpaceX recaudó cerca de 86.000 millones de dólares mediante su oferta pública inicial y, solo unas semanas más tarde, incrementó su financiación en aproximadamente 25.000 millones de dólares en deuda. La magnitud del capital recaudado demuestra que los inversionistas están dispuestos a financiar los ambiciosos planes de la compañía. Al mismo tiempo, plantea dudas sobre el ritmo de sus futuras necesidades de capital.

Si los gastos de capital aumentan en línea con las previsiones actuales, el mercado podría comenzar a analizar no solo los resultados actuales de la compañía, sino también el momento de su próxima captación de capital y la posible valoración de futuras ofertas de acciones.

Por lo tanto, el primer informe de resultados podría ofrecer información no solo sobre las perspectivas para el segundo semestre de 2026. Los comentarios de la dirección también podrían ayudar a los inversionistas a evaluar durante cuánto tiempo seguirá siendo suficiente la financiación actual de la compañía y si SpaceX necesitará nuevas fuentes de capital a gran escala.

El vencimiento del periodo de bloqueo podría aumentar la volatilidad independientemente de los resultados

Varios días después de la publicación del informe de resultados comenzará el desbloqueo gradual de acciones adicionales sujetas al periodo de bloqueo. Esto no significa que todas estas acciones ingresarán inmediatamente al mercado, pero aumenta la oferta potencial de títulos y podría elevar la volatilidad a corto plazo.

Esto es importante porque la reacción de las acciones a los resultados podría estar determinada no solo por los datos financieros y los comentarios de Elon Musk. Incluso un informe de resultados muy sólido podría verse parcialmente eclipsado por las preocupaciones sobre el aumento del número de acciones disponibles para su negociación. Por otra parte, el carácter gradual del desbloqueo significa que el mercado tendrá tiempo para absorber la oferta adicional.

También conviene recordar que la posibilidad de vender no genera una obligación de hacerlo. Algunos empleados y primeros inversionistas podrían optar por materializar beneficios o diversificar sus carteras, mientras que otros podrían mantener sus posiciones. Como resultado, el impacto del desbloqueo de acciones sobre su precio dependerá de la magnitud real de las ventas y del nivel actual de demanda por los títulos.

Elon Musk podría ser más importante que las propias cifras

El primer informe trimestral de resultados de SpaceX también será la primera gran prueba de comunicación de la compañía con el mercado público. Los inversionistas conocen a Elon Musk como un líder capaz de construir visiones altamente ambiciosas y atraer capital hacia proyectos que superan los límites tradicionales de la tecnología.

Sin embargo, esta vez la visión por sí sola podría no ser suficiente. Tras la fuerte subida y la posterior liquidación de las acciones, los accionistas esperarán información más concreta. Las áreas clave incluirán el desarrollo de Starlink, el calendario de Starship, la magnitud de las inversiones en inteligencia artificial, la disponibilidad de chips semiconductores y las perspectivas de ingresos futuros.

Los comentarios de Musk podrían tener un impacto mayor sobre el precio de las acciones que una pequeña superación de las previsiones o una decepción moderada frente a las expectativas de consenso. El mercado evaluará principalmente el nivel de confianza de la dirección y la credibilidad de la trayectoria de crecimiento presentada.

Tres posibles escenarios

Escenario positivo

El escenario positivo supone un sólido crecimiento de Starlink, actualizaciones concretas sobre el desarrollo continuo de Starship y una estrategia convincente para monetizar los proyectos relacionados con la inteligencia artificial. Si la dirección demuestra que el elevado CapEx responde a una demanda creciente y está contribuyendo a crear nuevas fuentes de ingresos, el mercado podría considerar la reciente corrección como una oportunidad para revalorizar la compañía.

Escenario neutral

El escenario neutral supone unos resultados ampliamente en línea con las expectativas, la continuidad del sólido crecimiento de Starlink y una reafirmación general de los planes a largo plazo. Un informe de este tipo podría estabilizar el sentimiento de los inversionistas, pero podría no ser suficiente para provocar un repunte significativo del precio de las acciones. Con la valoración actual, los inversionistas podrían esperar información más concreta sobre el crecimiento futuro.

Escenario negativo

El escenario negativo incluye un menor impulso de Starlink, retrasos en el desarrollo de Starship, nuevos aumentos del CapEx y la ausencia de una trayectoria clara hacia la monetización de los proyectos de inteligencia artificial. En este caso, el mercado podría concluir que incluso un precio por acción cercano a 110 dólares todavía refleja un escenario de crecimiento excesivamente ambicioso.

El primer informe de resultados pondrá a prueba la credibilidad de toda la historia

SpaceX sigue siendo una de las compañías tecnológicas más ambiciosas del mundo. Posee ventajas competitivas reales, un negocio consolidado con Starlink, el enorme potencial de Starship y la oportunidad de desarrollar nuevas fuentes de crecimiento en inteligencia artificial. Al mismo tiempo, una gran parte de la valoración de la compañía se basa en proyectos cuya escala y rentabilidad plenas todavía se encuentran lejanas.

Por lo tanto, el primer informe trimestral de resultados será más que una publicación financiera convencional. Será la primera prueba para determinar si el mercado está recibiendo suficientes evidencias como para seguir valorando a SpaceX como una de las compañías de crecimiento más importantes del futuro.

Las preguntas clave son:

¿Starlink sigue creciendo con suficiente rapidez?

¿Puede el segmento generar el efectivo necesario para financiar los demás proyectos de SpaceX?

¿Cómo es el calendario de desarrollo de Starship?

¿Qué magnitud tendrán las futuras inversiones en inteligencia artificial?

¿Cuándo podrían los proyectos relacionados con la inteligencia artificial comenzar a generar ingresos?

¿Sigue estando justificado el aumento del CapEx?

¿Durante cuánto tiempo puede SpaceX continuar financiando su expansión mientras genera un flujo de caja libre negativo?

¿La valoración actual sigue reflejando un escenario de crecimiento excesivamente ambicioso?

¿Cómo reaccionará el mercado al aumento del número de acciones disponibles para su negociación?

Conclusiones clave

SpaceX se aproxima a la publicación de su primer informe trimestral de resultados tras un periodo de gran volatilidad. Las acciones subieron desde el precio de 135 dólares de su oferta pública inicial hasta 200 dólares, antes de retroceder hasta alrededor de 110 dólares. La valoración actual sugiere que el mercado ha comenzado a evaluar de manera más crítica el ritmo al que los proyectos ambiciosos pueden traducirse en resultados financieros tangibles.

Starlink sigue siendo la base más importante de la compañía. Un rápido crecimiento del segmento podría confirmar que SpaceX ya cuenta con un negocio escalable capaz de financiar proyectos menos rentables, pero potencialmente más prometedores.

Starship sigue siendo la mayor oportunidad de la compañía a largo plazo, pero también una de sus principales fuentes de incertidumbre. Los comentarios sobre el calendario de desarrollo podrían tener un impacto mayor que los propios resultados financieros del segundo trimestre.

La inteligencia artificial incrementa el potencial de la compañía a largo plazo, pero también requiere enormes inversiones. Las estimaciones de consenso apuntan a aproximadamente 46.000 millones de dólares de CapEx en 2026 y cerca de 87.000 millones de dólares en 2027, junto con un flujo de caja libre negativo previsto para el próximo trimestre.

Un gasto elevado podría ser aceptado si SpaceX demuestra que está generando mayores ingresos, un crecimiento continuo de Starlink y nuevas fuentes de expansión. Sin embargo, si la inversión aumenta más rápidamente que la capacidad real de la compañía para monetizar sus proyectos, el mercado podría volver a cuestionar su valoración.

Por lo tanto, el primer informe de resultados de SpaceX no será simplemente una evaluación del trimestre más reciente. Sobre todo, pondrá a prueba si la compañía puede convencer a los inversionistas de que una parte significativa de su valor futuro ya se apoya en fundamentos tangibles y no únicamente en promesas.

Fuente: xStation5