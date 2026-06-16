¿Por qué se desploman las acciones de Telefónica un 4%?

- Telefónica descuenta dividendo
- El dividendo será de 0,15€
- El pago se realiza este jueves 18 de junio de 2026
- Telefónica descuenta dividendo
- El dividendo será de 0,15€
- El pago se realiza este jueves 18 de junio de 2026
Las acciones de Telefónica se han convertido en las grandes protagonistas de la apertura de la bolsa española, liderando el terreno negativo del selectivo nacional. Si te preguntas por qué baja Telefónica hoy, la respuesta no está en un empeoramiento de sus fundamentales ni en una mala noticia empresarial, sino en un proceso técnico clave para los cazadores de rentas: el descuento de su próximo dividendo.
¿Por qué caen las acciones de Telefónica hoy?
Telefónica encabeza las pérdidas del índice con un severo retroceso del -4,18%. Este movimiento a la baja responde al denominado efecto óptico del dividendo. Hoy, 16 de junio de 2026, los títulos de la teleco cotizan bajo la condición de Ex-Date (o fecha ex-dividendo). Esto significa que cualquier inversor que compre acciones hoy ya no tendrá derecho a percibir el dividendo que la compañía abonará en este jueves. El mercado, mecánicamente, descuenta el importe bruto de dicho dividendo del precio de cierre de ayer, provocando esta aparente corrección en los gráficos.
De hecho, el pago es de 0,15€, que representa alrededor de un 3,8% de rentabilidad por dividendo.
En conclusión, la caída del -4,18% actual representa un ajuste contable en el precio de la acción y no un deterioro de la confianza del mercado.
Las acciones de Telefónica suben un 8% en este 2026.
¿Cómo comprar acciones de Telefónica?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Telefónica para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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