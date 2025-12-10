¿Por qué se desploman un 6% las acciones de Sacyr?

Las acciones de Sacyr están cayendo con fuerza en la sesión de hoy y en estos momentos se dejan más de un 6%, siendo las que más descienden del selectivo español. El principal motivo de la caída es que uno de los accionistas de referencia ha liquidado su posición en la compañía. ¿Cómo afecta esto a Sacyr?

Manuel Lao vende sus acciones de Sacyr

Manuel Lao, empresario, era uno de los accionistas de referencia de Sacyr y ostentaba el 5,12% del capital de la compañía. Sin embargo, se ha anunciado a la CNMV que el empresario ha vendido toda su posición en la compañía a un precio de 3,7€, lo que supone un importe de 150,8 millones de euros. Al ser uno de los accionistas más importantes, esta venta está generando negatividad porque muchos inversores lo leen como una falta de potencial de las acciones de Sacyr. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Aunque una venta puede suponer que el inversor ya no ve mayor potencial a esa inversión, también puede acontecer a necesidades de liquidez para llevar a cabo otras inversiones.

Manuel Lao está en vuelto en otros proyectos y en la propia web de Nortia Capital (su sociedad de inversiones) pone algunos ejemplos, entre los que se encuentran la cotizada Merlin Properties y otras inversiones en capital riesgo. De hecho, estas inversiones en capital riesgo son las que precisamente pueden estar demandando liquidez, por lo que la venta de Sacyr no debería causar mayor preocupación a los inversores.

Las acciones de Sacyr suben un 16% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

