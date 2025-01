¿Por qué se hunden las acciones de IAG?

Las acciones de IAG (IAG.ES) se desploman en la sesión de hoy, liderando las caídas del Ibex35 con una corrección de más del 3,70% debido al incremento en el precio del petróleo, que está haciendo que algunos inversores que generaron grandes beneficios en los últimos meses estén vendiendo sus acciones. El petróleo lastra las acciones de IAG El precio del barril de petróleo ha arrancado el año con fuerza, alcanzando su nivel más alto de los últimos cuatro meses y convirtiéndose en uno de los activos con mejor comportamiento en estas primeras semanas. Los principales motivos que explican estas subidas son las sanciones rusas y unas temperaturas más frías de lo habitual. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Estados Unidos impuso el viernes sus sanciones más agresivas hasta el momento a la industria petrolera rusa, dirigidas a grandes exportadores, compañías de seguros y más de 150 petroleros. Las medidas, tomadas a menos de dos semanas de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, asuma el cargo, ponen el foco en India y China, y las refinerías podrían verse obligadas a buscar suministros alternativos. India, de hecho, emergió como un comprador vital de crudo ruso después de la invasión de Ucrania por parte de Moscú en 2022, mientras que China es el mayor importador de petróleo del mundo. Este cóctel ha impulsado el precio del petróleo y lastrado no solo el precio de las acciones de IAG, sino también de otras destacadas aerolíneas a escala global. Es el caso de Ryanair, que sufre recortes del 3,5%, Air France KLM, que se anota una caída del 2,5%, o Lufthansa, cuyos títulos caen más de un 1%. Un inicio de año con turbulencias para IAG Las acciones de IAG, que tuvieron una revalorización del 103% en 2024 que las posicionó como uno de los activos de mayor interés dentro del Ibex35, han empezado el año con ciertas dudas. Los últimos resultados publicados en los que su ocupación fue mayor que la media de Europa y Estados Unidos, junto a la mejora de los ingresos por pasajero/AKO, han sido dos de los puntos clave en su revalorización, en los que también ha jugado un papel clave su vuelta al dividendo, la mejora de recomendación de diferentes casas de análisis o el crecimiento de su flujo de caja. Sin embargo, la turbulencia alrededor del precio del petróleo está afectando a sus títulos, que en la jornada de hoy han borrado la práctica totalidad de las ganancias conseguidas en lo poco que llevamos de año. A nivel técnico, aun así, las acciones de IAG se encuentran en una zona de consolidación, en el que podría cotizar en un rango de entre 3,4 y y 3,7 euros, antes de poder tomar un nuevo impulso alcista en su camino por recuperar los niveles previos al COVID en el entorno de los 5 euros por acción.

