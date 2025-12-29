Dentro del Ibex 35, se pueden encontrar varias empresas que han alcanzado relevancia a nivel internacional, como Inditex, el Banco Santander
o BBVA
. Una de ellas es IAG, un conglomerado de aerolíneas que se ha posicionado como un absoluto referente dentro del sector de la aviación gracias a su fortaleza y su diversificación geográfica y que se presenta como una alternativa interesante para aquellos inversores que estén pensando en comprar acciones de esta industria.
¿Qué es IAG?
IAG es un holding de aerolíneas británico-español nacido de la fusión entre British Airways World Cargo e Iberia Cargo
, la cual se hizo efectiva el día 24 de enero de 2011. En un primer momento, IAG estaba compuesta por la española Iberia y las británicas British Airways e IAG Cargo, una aerolínea exclusiva de carga que nació como resultado de la fusión, pero con el paso del tiempo ha ido aumentando su tamaño al incorporar otras firmas del sector. Así, en 2012 la compañía adquirió a la inglesa British Midland International, que pasó a formar parte de British Airways, y en 2013 se hizo con la española de bajo coste Vueling, en una OPA por la que pagó 9,25 euros por acción y que le permitió hacerse con más del 90% de la firma.
Dos años después de comprar Vueling, IAG adquirió la aerolínea irlandesa Aer Lingus tras cerrar una OPA por la que pasó a controlar el 98,05% de la empresa, y en 2017 lanzó al mercado Level, una aerolínea independiente de bajo coste. En total, el holding cuenta con siete firmas
, las cuales transportan a más de 100 millones de pasajeros cada año. A nivel de ingresos, IAG se posiciona como la séptima aerolínea a escala mundial y como la segunda a nivel europeo, siendo Lufthansa y Air France sus principales competidores.
IAG en Bolsa: ¿dónde cotiza y cuándo entró en el mercado de valores?
Dada su carácter británico-español, IAG
cotiza en los mercados bursátiles de dos países distintos: Reino Unido y España. En concreto, las acciones de IAG cotizan en la Bolsa de Londres y en la Bolsa de Madrid
. Además, la empresa forma parte del selectivo español, el Ibex-35, y en el índice bursátil
británico, el FTSE 100.
¿Cuáles han sido los últimos resultados de IAG?
Dada la relevancia de IAG tanto en España como a nivel europeo e incluso latinoamericano, las publicaciones trimestrales de los resultados de la compañía causan gran expectación. Esta aerolínea ha visto cómo sus cuentas experimentaban los efectos de la crisis de la Covid-19, que afectó a la totalidad del turismo global por las restricciones impuestas a la población, y ha experimentado una gran recuperación en los últimos dos años
al dejar atrás los números rojos de la pandemia.
En el primer año de la crisis de la Covid-19, IAG registró unas pérdidas récord de 6.923 millones de euros, las cuales se redujeron a 2.933 millones en 2021. Aun así, la compañía tuvo que esperar a 2022, año en el que sumó 431 millones de euros de beneficio neto, para salir de este convulso bache y volver a la senda verde. Tras este ejercicio, IAG siguió mejorando sus resultados, arrojando en 2023 unos beneficios de más de 2.000 millones de euros con los que multiplicaba por más de cinco veces las cifras de 2022.
En lo que respecta a los últimos resultados de 2024, correspondientes al primer semestre del año, IAG ha firmado unos beneficios de 905 millones de euros, lo que implica un descenso del 1,7% con respecto al mismo periodo de 2023. Pese a todo, la empresa ha registrado un incremento de sus ingresos al sumar 14.724 millones de euros, un 8,4% más que en el semestre del año anterior.
Comprar acciones de IAG
Comprar acciones de IAG en XTB es muy sencillo. Solo tienes que abrirte una cuenta, entrar en tu App o plataforma de ordenador, ir al apartado de acciones de España y seleccionar el nombre de IAG (o el ticker IAG.ES). Tras esto, debes seleccionar el número de acciones que deseas comprar o introducir el importe que deseas invertir
. Como es natural, para poder procesar la compra habrá que valorar tanto el capital disponible en tu cuenta de XTB como el precio al que cotizan las acciones de IAG.
Comprar acciones de IAG con XTB no conlleva ningún coste de transacción para los primeros 100.000 euros al mes
que se inviertan. Superado este umbral, el coste será de 0,2%, con un mínimo de 10 euros. En cuanto a comisiones de custodia, los usuarios no tendrán que asumir ningún coste nada siempre y cuando el total de su cartera sea 250.000 euros o menos, lo que puede resultar de interés para aquellos inversores que miren a largo plazo.
En cuanto a las comisiones de tipo de cambio, es importante saber que las acciones de IAG, como todos estos títulos de la bolsa de Madrid, cotizan en euros. Por tanto, si tu cuenta de XTB está en euros, no pagarás comisiones de tipo de cambio.
¿Cuál es el precio de las acciones de IAG?
Actualmente el precio de las acciones de IAG cotiza alrededor de los 2 euros por acción. A la hora de invertir en IAG o en cualquier otra empresa, no obstante, es muy importante tener en cuenta que el precio de las acciones fluctúa de forma diaria
, dependiendo tanto de los movimientos de los mercados en general como de las expectativas que los inversores tienen sobre la empresa en particular, por lo que los inversores mantenerse actualizados para realizar sus estrategias.
¿Reparte dividendos IAG?
IAG comenzó a repartir dividendos
entre sus accionistas en 2015, cuatro años después de su fundación
. La empresa, no obstante, detuvo este reparto durante la crisis de la Covid-19, a raíz de las pérdidas registradas en los años más convulsos de la pandemia, y no volvió a remunerar a sus accionistas hasta 2024, tras los grandes resultados firmados en 2023. En concreto, IAG repartió a sus accionistas un dividendo de 3 céntimos brutos por acción, lo que les otorgó una rentabilidad del 1,5%. A la hora de comprar acciones de IAG, no obstante, es importante señalar que, al igual que ocurre con otras empresas, los inversores no tienen solo en cuenta el dividendo, sino también las perspectivas de crecimiento de los rendimientos futuros.