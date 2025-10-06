¿Por qué Solaria sube un 35% en una semana?

La capitalización bursátil de Solaria se dispara un 35% en una semana hasta los 13,86 euros por título. Sólo en la sesión de hoy, sus acciones crecen un 5%, lo que permite liderar, de nuevo, el Ibex 35. El optimismo entre los inversores es evidente, y el mercado ha mejorado notablemente su valoración sobre la renovable española. Son varios los factores que explican este crecimiento, entre los que destacan la publicación de resultados financieros muy superiores a lo esperado, el anuncio de un programa de recompra de acciones del 10% del capital, una fuerte revisión al alza de los precios objetivo por parte de grandes bancos de inversión (como UBS, Bank of America, y Barclays), y un potente cierre de posiciones cortas liderado por inversores como BlackRock, lo que ha provocado un "short squeeze".

Catalizadores alcistas en el precio de Solaria

Solaria duplicó su beneficio neto en el primer semestre de 2025, alcanzando los 82 millones de euros, un 97% más que el año anterior, con un Ebitda que sube un 66% y una facturación un 59%.

Solaria ha anuncidado un ambicioso plan para ampliar su capacidad renovable y acelerar su expansión internacional, así como la entrada en proyectos de centros de datos y almacenamiento con baterías, lo que ha sido recibido positivamente por el mercado.

El consejo aprobó un programa de recompra de acciones de hasta el 10% del capital, reforzando la confianza de los inversores y presionando aún más a los bajistas.

Desde XTB destacamos que la recompra elimina parte del "descuento histórico" con el que cotizaba Solaria. Además, el compromiso visible de recompra contribuye a estabilizar el precio en una tendencia sostenida.

Posiciones cortas y efecto del short squeeze en Solaria

La presión de bajistas en Solaria era de las más altas del Ibex 35, con fondos ostentando más del 8% del capital en posiciones cortas. El repunte del precio llevó a estos fondos a cerrar apresuradamente sus posiciones, amplificando el alza (short squeeze). El rally ha sido alimentado por estos cierres, coincidiendo con el cambio de sentimiento tras los buenos resultados y la mejora de recomendaciones de analistas internacionales.

Mejora de recomendaciones en Solaria

Las agencias y bancos de inversión han revisado sus valoraciones: UBS elevó su precio objetivo hasta el rango de 14-17 euros, apostando por una fase de gran crecimiento. El potencial actual es de hasta un 30%, en función de factores regulatorios. El renovado interés en empresas de renovables, así como la reciente recuperación en un contexto de sector defensivo y nuevas apuestas tecnológicas, suponen un soporte adicional a la cotización.

¿Cómo comprar acciones de Solaria?

