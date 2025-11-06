El S&P 500 se deja medio punto porcentual

El S&P 500 se anota descensos de medio punto porcentual y continúa con un comportamiento muy errático en una temporada de resultados que está generando muchas sorpresas. De hecho, las caídas de hoy reflejan cierto vértigo de los inversores y desconfianza de las subidas de las empresas relacionadas con la IA.

Empresas que suben del S&P 500

La compañía del S&P 500 que más sube es Air Products, que repunta un 10% tras haber presentado unos mejores resultados de lo esperado. En cualquier caso, nos centramos en las grandes compañías del selectivo y vemos como Apple repunta un 1% en mitad de las ventas de los inversores y con un sentimiento bastante negativo.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que bajan del S&P 500

Las acciones de Fiserv siguen desplomándose y caen ya más de un 60% en este 2025, sobre todo después de que redujera considerablemente su crecimiento esperado. Esto para una compañía que cotiza a múltiplos altos supone un gran golpe y en Fiserv no ha sido menos. Es similar al caso de Palantir, que hoy se deja otro 2,6% y está en una corrección por estimar un crecimiento de sus ingresos para el último trimestre del año de apenas dos décimas por debajo del tercer trimestre.

Fuente: Plataforma de XTB

