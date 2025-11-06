El S&P 500 se deja medio punto porcentual

- El S&P 500 corrige
- El S&P 500 corrige
El S&P 500 se anota descensos de medio punto porcentual y continúa con un comportamiento muy errático en una temporada de resultados que está generando muchas sorpresas. De hecho, las caídas de hoy reflejan cierto vértigo de los inversores y desconfianza de las subidas de las empresas relacionadas con la IA.
Empresas que suben del S&P 500
La compañía del S&P 500 que más sube es Air Products, que repunta un 10% tras haber presentado unos mejores resultados de lo esperado. En cualquier caso, nos centramos en las grandes compañías del selectivo y vemos como Apple repunta un 1% en mitad de las ventas de los inversores y con un sentimiento bastante negativo.
Empresas que bajan del S&P 500
Las acciones de Fiserv siguen desplomándose y caen ya más de un 60% en este 2025, sobre todo después de que redujera considerablemente su crecimiento esperado. Esto para una compañía que cotiza a múltiplos altos supone un gran golpe y en Fiserv no ha sido menos. Es similar al caso de Palantir, que hoy se deja otro 2,6% y está en una corrección por estimar un crecimiento de sus ingresos para el último trimestre del año de apenas dos décimas por debajo del tercer trimestre.
¿Cómo puedo invertir en el S&P 500?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice está el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
