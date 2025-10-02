¿Por qué suben las acciones de Samsung? 📈

Samsung Electronics (SMSN.UK) sube un 3,5%, marcando su punto más alto desde enero de 2021. Otro gigante coreano, SK Hynix, también se revaloriza tras su acuerdo con OpenAI. El repunte se produjo tras la noticia de que ambas compañías se asociaron con OpenAI como parte de su iniciativa Stargate. SK Hynix ya es un proveedor clave de Nvidia, mientras que Samsung está trabajando para obtener la certificación de Nvidia para sus propios chips HBM4.

La alianza busca impulsar el suministro de chips de memoria avanzados y ampliar la capacidad de los centros de datos de IA en Corea del Sur. A pesar de que las ganancias del negocio de chips de Samsung cayeron un 94 % interanual en el segundo trimestre, su director financiero expresó optimismo sobre una recuperación en el segundo semestre de 2025.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, se reunió con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, y altos ejecutivos de Samsung y SK Hynix para sellar la colaboración.

OpenAI también firmó acuerdos con el Ministerio de Ciencia y TIC de Corea, SK Telecom y filiales de Samsung para explorar la construcción de centros de datos de IA de última generación en Corea.

SK Hynix anunció recientemente la disponibilidad de producción en masa de sus chips de memoria de alto ancho de banda (HBM), vitales para impulsar las aplicaciones de IA, incluidas las GPU de Nvidia.

Se espera que los próximos chips HBM4 sean cruciales para la arquitectura de IA Rubin de próxima generación de Nvidia.

Samsung, que antes era el líder dominante en memoria, se enfrenta ahora a una mayor competencia por parte de SK Hynix, que ha recuperado el terreno en ingresos de memoria.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.