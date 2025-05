📊¿Por qué suben un 6% las acciones de ArcelorMittal?

Las acciones de ArcelorMittal (MTS.ES) suben un 6% en estos momentos de la sesi√≥n y lideran el Ibex 35 despu√©s de que durante el fin de semana se hayan conocido dos grandes noticias que tienen un impacto muy positivo en las bolsas, pero en concreto en las acciones de ArcelorMittal. ¬ŅQu√© ha ocurrido? ¬† ¬† Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m√≥vil Descarga la app m√≥vil ¬ŅPuede el acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania ayudar a ArcelorMittal? Este fin de semana hemos conocido que Rusia est√° dispuesta a sentarse en la mesa de negociaci√≥n con Ucrania esta misma semana, en concreto, el jueves. Esto supone una buena noticia para ArcelorMittal, ya que se podr√° beneficiar de la reconstrucci√≥n de las ciudades afectadas por el conflicto, con un incremento de la demanda de acero. No solo eso, sino que un acuerdo entre ambos pa√≠ses podr√≠a llevar a una ca√≠da de los precios de la energ√≠a en Europa, permiti√©ndo as√≠ mejorar los m√°rgenes de la acerera. Adem√°s, la propia ArcelorMittal tiene minas y producci√≥n en Ucrania. Su divisi√≥n en Ucrania produjo en 2021, antes de la invasi√≥n, unas 4,9 millones de toneladas de acero que serv√≠an para elaborar productos y para proveer a otras plantas en Europa. En el 2024, esta producci√≥n se hab√≠a reducido en m√°s de un 67%, hasta los 1,6 millones de toneladas de acero.¬†Con que tan solo se reestablezca parte de la producci√≥n en Ucrania, la mejor√≠a ser√≠a notable y permitir√≠a impulsar las cifras de la compa√Ī√≠a.¬† ¬† Acuerdo comercial entre Estados Unidos y China¬† Esta ma√Īana las bolsas se anotan subidas por el acuerdo firmado entre Estados Unidos y China, en el que se firma una rebaja de los aranceles durante 90 d√≠as. En concreto, China reducir√° los aranceles a Estados Unidos desde el 125% hasta el 10%, mientras que Estados Unidos har√° lo propio hasta el 30%.¬† En este contexto, las compa√Ī√≠as c√≠clicas se pueden ver beneficiadas por un mayor impulso a la econom√≠a. Por su parte, las acciones de ArcelorMittal est√°n recogiendo fuertes subidas, debido a que el 27% de su EBITDA proviene de Norteam√©rica y su apuesta por la regi√≥n es clara. Todav√≠a nos surge la duda de si esto realmente beneficia a empresas como ArcelorMittal, debido a que los m√°rgenes del sector en China siguen siendo bajos por la sobrecapacidad, traslad√°ndose a otros pa√≠ses a trav√©s de las exportaciones. En ese sentido, unos aranceles m√°s bajos facilitar√≠a la importaci√≥n de acero en Estados Unidos, bajando los m√°rgenes de las compa√Ī√≠as que operan en el pa√≠s, como Estados Unidos.¬† ¬† Por ello, posiblemente el acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia podr√≠a beneficiar a ArcelorMittal incluso m√°s que el acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, facilitando un aumento considerable de la producci√≥n en su planta de Ucrania a la vez que se rebajan los precios de la energ√≠a en toda Europa.¬† ¬† Las acciones de ArcelorMittal suben un 26% en este 2025.¬† ¬† Fuente: Plataforma de XTB ¬†

