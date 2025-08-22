Powell centra la atención en Jackson Hole

Hoy, y probablemente durante toda la semana, el evento más importante será el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el Simposio de Jackson Hole en Wyoming. Los mercados esperan que Powell enfatice un enfoque basado en los datos, evitando dar señales explícitas sobre la decisión de septiembre. Tras las declaraciones restrictivas de la Reserva Federal y los datos del PMI más sólidos, los inversores han reducido la probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en septiembre al 73,3%. Por otro lado, Goldman Sachs espera que Powell se muestre moderado, allanando el camino para tres recortes de tipos a partir de septiembre. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Además, también escucharemos los comentarios de Collins y Hammack. Calendario detallado del día: 14:30 PM, Canadá - Datos de ventas minoristas de junio: Ventas minoristas: anterior -1,1% intermensual;

Ventas minoristas: pronóstico 1,3% intermensual; anterior -1,1% intermensual; 14:30 PM, Canadá - Ventas del sector manufacturero de julio: anterior 0,3% MoM; 14:30 PM, Canadá - Datos de ventas minoristas de junio: Ventas minoristas básicas: pronóstico 0,9% intermensual; anterior -0,2% intermensual; 16:00 PM, Estados Unidos - Discurso del presidente de la Reserva Federal, Powell 18:00 PM, Estados Unidos - Discurso del presidente estadounidense, Trump

