Powell ofrece conferencia tras decisión de la Fed

El presidente de la Fed, Jerome Powell, inicia la conferencia de prensa después de que la Reserva Federal decidió recortar las tasas en 25 puntos básicos, hasta 3,75%. Aquí están los puntos más destacados de sus declaraciones. Powell – Comentarios destacados Los datos disponibles sugieren que la perspectiva económica general ha cambiado poco .

El panorama para el empleo y la inflación ha variado poco desde la última reunión.

El mercado laboral muestra un enfriamiento gradual .

La compra de Treasuries de corto plazo busca apoyar un control más eficaz sobre las tasas de política monetaria.

El gasto del consumidor sigue siendo sólido y la inversión fija empresarial continúa expandiéndose.

El sector inmobiliario permanece débil.

Los datos indican que la economía crece a un ritmo moderado .

Los efectos del cierre gubernamental reciente deberían compensarse con un mayor crecimiento el próximo trimestre, a medida que la actividad se normalice.

La evidencia disponible sugiere que despidos y contrataciones se mantienen bajos .

La demanda laboral se ha debilitado de forma clara.

El informe laboral de septiembre mostró un aumento en la tasa de desempleo y una fuerte desaceleración en las contrataciones .

El sentimiento del mercado laboral se ha deteriorado.

La inflación sigue algo elevada .

Ha llegado poca información nueva sobre inflación desde la última reunión.

Las lecturas de inflación han aumentado , ya que la inflación de bienes ha repuntado.

La desinflación en servicios continúa.

La mayoría de las expectativas de inflación de largo plazo se mantienen coherentes con el objetivo del 2% .

Los riesgos inflacionarios están inclinados al alza .

No existe un camino libre de riesgos para la política monetaria.

El mercado laboral es menos dinámico y muestra cierta debilidad adicional

La productividad ha sido estructuralmente más alta durante varios años.

La implicancia de las proyecciones de la Fed es una mayor productividad.

Una mayor normalización en las últimas tres reuniones debería ayudar a estabilizar el mercado laboral y mantener contenidas las presiones inflacionarias.

Con el aumento de los riesgos a la baja para el empleo, el balance de riesgos ha cambiado en los últimos meses.

Todos coinciden en que el mercado laboral se ha debilitado y que existen riesgos adicionales.

Todos en la mesa están de acuerdo en que la inflación es demasiado alta. Nuestros dos objetivos están algo en tensión. La Fed decidió ajustar su política de gestión de reservas para aliviar la presión en los mercados monetarios. Las compras técnicas podrían intensificarse en los próximos meses y luego disminuir. Powell enfatizó el rol de las operaciones de recompra (Standing Repo Operations) como una “herramienta crítica” para garantizar que la tasa de fondos federales se mantenga dentro del rango objetivo. La Fed eliminó el límite al volumen de estas operaciones. P&R La Fed está bien posicionada para futuros movimientos.

La Fed analizará los datos entrantes y tomará decisiones en consecuencia.

El Nasdaq 100 sube tras comentarios que indican que no se están considerando subidas de tasas en esta etapa y que las decisiones futuras se inclinarán más hacia mantener o recortar tasas. El índice opera en máximos diarios, revirtiendo pérdidas significativas observadas más temprano.

Para enero, la Fed tendrá acceso a una cantidad sustancial de datos, lo que le permitirá tomar una decisión bien informada.

El mercado laboral se ha debilitado claramente. Hay algunos riesgos adicionales, pero la situación no es mala.

El impacto de los recortes de tasas solo será visible más adelante.

Se requiere una considerable cautela al interpretar los datos de empleo provenientes de encuestas a los hogares.

No hay discusión respecto a que el próximo movimiento deba ser una subida de tasas. Algunos creen que no deberían recortarse más, mientras que otros consideran apropiado uno o más recortes adicionales.

Aunque Powell sugirió una pausa en octubre, el mercado laboral se ha enfriado más significativamente desde entonces, lo que permitió la decisión de hoy.

La Fed considera que el crecimiento del empleo ha sido sobreestimado en 60.000, y con un aumento promedio de 40.000, esto implica que la economía ha estado perdiendo efectivamente unos 20.000 empleos por mes, en promedio.

