Powell pide paciencia ante la presión para bajar los tipos de interés

En su segundo día de testimonio, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, enfatizó un enfoque cauteloso y basado en datos para la política monetaria, afirmando que el banco central está a la espera de ver cómo evoluciona la inflación medida. Reconoció que la reciente debilidad del dólar estadounidense refleja una incertidumbre generalizada en el mercado y señaló que el impacto de los aranceles en la inflación podría ser mayor o menor de lo previsto. Powell advirtió que un cálculo erróneo de este factor podría tener consecuencias a largo plazo, pero aclaró que la estanflación no es el escenario base de la Reserva Federal, aunque sigue siendo un riesgo que vale la pena monitorear.

Powell también comentó sobre los mercados financieros y los asuntos regulatorios. Aseguró que el mercado de bonos está funcionando bien y señaló que es probable que pronto se tomen medidas respecto a Basilea III y la regla SLR. En cuanto a las criptomonedas, señaló que las criptomonedas estables se han vuelto más comunes, lo que ha llevado a la Reserva Federal a revisar sus directrices anteriores. Si bien reconoció que la política fiscal puede influir en la inflación, reiteró que la Reserva Federal no considera la deuda federal en sus decisiones de política monetaria.

