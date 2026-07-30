Previa de Amazon: AWS frente a 200.000 millones de dólares en CapEx

Amazon lleva años convenciendo a los inversionistas de que puede expandir simultáneamente su negocio de comercio electrónico, escalar sus operaciones publicitarias y construir uno de los negocios de computación en la nube más rentables del mundo. Sin embargo, la publicación de resultados de hoy podría mostrar que el mercado ha comenzado a analizar a la compañía desde una perspectiva completamente diferente. El foco ya no está únicamente en las tasas de crecimiento de los ingresos ni siquiera en los niveles de beneficios. La pregunta cada vez más importante es si los cientos de miles de millones de dólares invertidos en centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial están comenzando a generar retornos medibles.

AWS continúa siendo el principal motor de crecimiento y rentabilidad de Amazon. El consenso espera que los ingresos del segmento aumenten aproximadamente un 31% interanual, hasta alcanzar los 40.570 millones de dólares. Esto representaría un crecimiento significativamente superior al del conjunto de la compañía y ofrecería una nueva confirmación de que la computación en la nube sigue siendo el pilar de rentabilidad más importante de Amazon.

Sin embargo, esta vez un crecimiento sólido por sí solo podría no ser suficiente. Los inversionistas compararán los resultados de AWS con el desempeño de Microsoft Azure y Google Cloud, mientras buscan respuestas sobre si el aumento del gasto en infraestructura de IA se está traduciendo en demanda real y crecimiento futuro de los ingresos.

Otro tema dominará todo el informe: los enormes gastos de capital. Amazon está incrementando significativamente el gasto en centros de datos, servidores e infraestructura necesaria para el desarrollo de la IA. El consenso espera aproximadamente 52.500 millones de dólares en CapEx durante el tercer trimestre y más de 200.000 millones de dólares para el conjunto del año.

La magnitud de estas inversiones es enorme. Por lo tanto, el mercado no solo se centrará en cuánto planea gastar Amazon, sino, sobre todo, en si estos desembolsos se están traduciendo en una mayor demanda, una mejor utilización de los centros de datos y crecimiento futuro de los ingresos.

Los resultados de hoy pondrán a prueba dos aspectos: la fortaleza de AWS y la capacidad de Amazon para transformar las enormes inversiones en IA en retornos económicos reales.

Principales expectativas financieras

Ingresos totales de la compañía: 197.010 millones de dólares

Crecimiento de los ingresos totales: aproximadamente 18% interanual

aproximadamente Ingresos de AWS: 40.570 millones de dólares

Crecimiento de los ingresos de AWS: aproximadamente 31,3% interanual

aproximadamente Ingresos de tiendas online: 69.920 millones de dólares

Ingresos de tiendas físicas: 5.870 millones de dólares

Ingresos por servicios a vendedores externos: 46.150 millones de dólares

Ingresos por publicidad: 19.320 millones de dólares

Ingresos por servicios de suscripción: 13.750 millones de dólares

Ingresos en Norteamérica: 113.950 millones de dólares

Ingresos internacionales: 42.710 millones de dólares

BPA: 1,83 dólares

Beneficio operativo: 23.610 millones de dólares

Margen operativo: 12%

Perspectivas futuras

Ingresos esperados para el tercer trimestre: 203.930 millones de dólares

Beneficio operativo esperado para el tercer trimestre: 25.070 millones de dólares

CapEx estimado para el tercer trimestre: 52.460 millones de dólares

CapEx estimado para el conjunto del año: 200.530 millones de dólares

AWS continúa siendo el corazón de los beneficios de Amazon

Amazon es hoy mucho más que una empresa de comercio electrónico. Las tiendas online todavía generan la mayor parte de los ingresos, pero AWS sigue siendo el principal impulsor del crecimiento de la rentabilidad.

El consenso espera ingresos de AWS por 40.570 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de aproximadamente 31% interanual. Esta cifra sería significativamente superior al crecimiento general de la compañía y supondría una nueva confirmación de que la demanda por servicios en la nube continúa siendo muy sólida. El crecimiento de AWS es especialmente importante porque el segmento de la nube genera márgenes significativamente superiores a los de las operaciones tradicionales de comercio electrónico. Por lo tanto, cada dólar adicional de ingresos de AWS puede tener un mayor impacto sobre el beneficio operativo que las ventas adicionales generadas por el negocio minorista de Amazon.

Para Amazon, AWS es simultáneamente un motor de crecimiento, una fuente de rentabilidad y la base de su estrategia de inteligencia artificial. A través de AWS, la compañía ofrece a sus clientes acceso a capacidad de procesamiento, infraestructura y servicios necesarios para desarrollar e implementar soluciones de IA.

Si el crecimiento del segmento se mantiene en torno al 31%, Amazon demostrará que el aumento de las inversiones en centros de datos responde a una demanda real. Sin embargo, si el crecimiento resulta más débil, el mercado podría comenzar a cuestionar si la magnitud de la inversión está avanzando por delante de la capacidad de Amazon para monetizarla de manera efectiva.

AWS será comparado con Microsoft y Alphabet

Los resultados de AWS no serán analizados de forma aislada frente a sus competidores. Microsoft y Alphabet también están aumentando el gasto en centros de datos e infraestructura de IA.

Las tres compañías compiten por clientes que requieren cantidades cada vez mayores de capacidad de procesamiento para el entrenamiento de modelos, el procesamiento de datos y la implementación de herramientas de inteligencia artificial. Por lo tanto, el informe de hoy también servirá como una prueba de la posición de AWS frente a Azure y Google Cloud. Si AWS registra un crecimiento en línea o por encima de las expectativas del consenso, el mercado podría concluir que Amazon continúa beneficiándose con éxito del crecimiento global de la demanda por servicios en la nube.

Sin embargo, si los competidores crecen más rápido, surgirán interrogantes sobre el ritmo de adquisición de clientes, la disponibilidad de infraestructura y la capacidad de AWS para mantener su ventaja competitiva. En el actual ciclo de inversión, la pregunta ya no es simplemente quién posee los centros de datos más grandes. Cada vez es más importante determinar quién puede aprovechar mejor el aumento de la demanda y transformar la infraestructura en flujos de ingresos sostenibles.

AWS cuenta con una enorme escala, una amplia base de clientes y una extensa oferta de productos. Los resultados de hoy mostrarán si estas ventajas se traducen en un impulso de crecimiento suficiente para mantener su posición de liderazgo.

La IA es más importante que la magnitud del CapEx

Amazon ya no necesita convencer al mercado de que pretende invertir enormes cantidades de capital. El consenso espera aproximadamente 52.500 millones de dólares en gastos de capital durante el tercer trimestre y más de 200.000 millones de dólares para el conjunto del año. Estos niveles habrían parecido casi imposibles de imaginar hace solo unos años.

Sin embargo, hoy el mero anuncio de un elevado gasto de CapEx ya no representa la mayor sorpresa.

Los inversionistas comprenden la magnitud de la carrera por la infraestructura de IA. Saben que los centros de datos, los servidores y los sistemas avanzados de procesamiento requieren inversiones masivas. Por lo tanto, la pregunta más importante no es cuánto gastará Amazon.

La pregunta mucho más importante es si estas inversiones están comenzando a generar retornos.

El mercado buscará información sobre:

El crecimiento de la demanda por servicios de IA dentro de AWS

La utilización de los nuevos centros de datos

La disponibilidad de capacidad de procesamiento

El ritmo de adquisición de clientes

El desarrollo de los chips propios de Amazon

El impacto de la IA sobre el crecimiento futuro de los ingresos y los márgenes

Si la dirección demuestra que la nueva capacidad está siendo adoptada rápidamente por los clientes, los elevados niveles de inversión podrían considerarse una inversión estratégica para el crecimiento futuro.

Sin embargo, si el gasto continúa aumentando sin una aceleración clara en el crecimiento de los ingresos, el mercado podría comenzar a centrarse en la presión sobre el flujo de caja libre.

Los chips propios podrían mejorar la economía de AWS

Una de las áreas que los inversionistas observarán de cerca es el desarrollo de los chips propios de Amazon.

Los procesadores desarrollados internamente y los chips enfocados en IA podrían permitir a Amazon reducir su dependencia de proveedores externos, adaptar mejor la infraestructura a las necesidades de los clientes y reducir el costo de prestar servicios en la nube.

A largo plazo, los chips propios también podrían mejorar los márgenes de AWS. Si Amazon puede ofrecer capacidad de procesamiento competitiva a un costo menor, podría aumentar sus márgenes u ofrecer precios más atractivos a sus clientes. Sin embargo, el mercado necesitará evidencia concreta sobre la adopción de estas soluciones. La mera presencia de chips propios dentro de la oferta de AWS no será suficiente.

La pregunta clave será si los clientes realmente están aumentando el uso de los chips propios de Amazon y si la compañía puede utilizarlos para construir una ventaja competitiva frente a sus rivales.

El comercio electrónico continúa generando la mayor parte de los ingresos

Aunque AWS atrae la mayor atención de los inversionistas, el negocio minorista principal de Amazon continúa siendo la mayor fuente de ingresos de la compañía.

El consenso espera aproximadamente 69.900 millones de dólares en ventas de tiendas online y 46.200 millones de dólares en ingresos por servicios prestados a vendedores externos.

El segundo segmento es especialmente importante para la calidad de los resultados de Amazon.

Los servicios para vendedores externos incluyen comisiones, logística y otras soluciones ofrecidas a las empresas que utilizan el marketplace de Amazon. La creciente participación de vendedores externos permite a Amazon expandir su negocio sin tener que financiar todo el inventario por sí misma.

El consenso espera que los vendedores externos representen aproximadamente el 60,2% de las unidades vendidas. Esto demuestra hasta qué punto Amazon se ha transformado desde un minorista tradicional hacia una amplia plataforma de servicios.

La publicidad continúa siendo otro pilar importante.

Los ingresos esperados de aproximadamente 19.300 millones de dólares muestran que Amazon se está volviendo cada vez más eficaz a la hora de monetizar el tráfico generado por su plataforma.

De esta manera, el ecosistema de comercio electrónico de Amazon ya no consiste únicamente en vender productos. También está generando flujos de ingresos de mayor margen relacionados con la publicidad, la logística y los servicios para vendedores.

Las perspectivas podrían importar más que los resultados del segundo trimestre

El consenso espera que los ingresos de Amazon durante el segundo trimestre aumenten aproximadamente un 18% interanual, hasta alcanzar los 197.010 millones de dólares.

Esto representa un crecimiento muy sólido, pero el mercado espera que la tasa de crecimiento general de la compañía se modere durante el trimestre actual.

Las expectativas de ingresos para el tercer trimestre se sitúan en aproximadamente 203.930 millones de dólares, lo que significa que los inversionistas prestarán especial atención a las perspectivas entregadas por la dirección.

Los resultados del segundo trimestre mostrarán lo ocurrido durante los últimos meses. Las previsiones mostrarán cómo Amazon evalúa la demanda, las tendencias de ventas y el impulso de crecimiento durante los próximos meses.

Si las perspectivas son sólidas, el mercado podría concluir que la desaceleración es menor de lo que se espera actualmente.

Sin embargo, si la dirección entrega una previsión cautelosa, la atención de los inversionistas podría desplazarse rápidamente desde unos resultados muy sólidos de AWS hacia las preocupaciones por un crecimiento general más débil.

Los márgenes continúan sólidos, pero el flujo de caja podría quedar bajo presión

El consenso espera un beneficio operativo de aproximadamente 23.600 millones de dólares y un margen operativo del 12%.

Durante el tercer trimestre, se espera que el beneficio operativo aumente hasta aproximadamente 25.100 millones de dólares. Por lo tanto, los fundamentos operativos continúan siendo muy sólidos.

Amazon ha mejorado la rentabilidad en numerosos segmentos, mientras que el crecimiento de AWS, la publicidad y los servicios para vendedores está aumentando la participación de negocios de mayor margen dentro de los resultados de la compañía.

El desafío es que un beneficio operativo sólido no se traduce automáticamente en un flujo de caja libre igualmente fuerte.

Con un CapEx anual superior a 200.000 millones de dólares, una parte significativa del efectivo generado podría reinvertirse en centros de datos e infraestructura de IA.

Por lo tanto, el informe de hoy también será una prueba de la calidad del crecimiento de Amazon.

Amazon podría mostrar un fuerte crecimiento de los ingresos y un aumento de los beneficios, pero los inversionistas querrán saber cuánto efectivo permanece disponible después de financiar niveles récord de inversión.

El crecimiento de AWS y la demanda de IA determinarán la reacción del mercado

Si AWS continúa creciendo rápidamente y la demanda por servicios de IA se acelera de manera significativa, el mercado podría aceptar la presión sobre el flujo de caja libre provocada por los elevados niveles de inversión.

Sin embargo, si el CapEx continúa siendo extremadamente alto sin un aumento correspondiente en el crecimiento de los ingresos, los inversionistas podrían concluir que el retorno sobre la inversión todavía está demasiado lejos.

La cuestión clave no es si Amazon puede permitirse invertir a esta escala. La compañía cuenta con la fortaleza financiera, la posición de mercado y las capacidades operativas necesarias para continuar expandiendo su infraestructura.

La cuestión clave es si estas inversiones están creando una base para el crecimiento futuro de los beneficios.

El actual ciclo de inversión en IA es diferente a los ciclos anteriores de gasto tecnológico. Las compañías no están simplemente invirtiendo en capacidad adicional. Están construyendo infraestructura que podría convertirse en la columna vertebral de los futuros servicios digitales, las aplicaciones empresariales y las plataformas de inteligencia artificial.

Para Amazon, AWS se encuentra en el centro de esta transformación. La compañía debe demostrar que sus inversiones en infraestructura no solo están aumentando la capacidad de procesamiento disponible, sino que también están generando una mayor demanda de los clientes, un crecimiento más sólido de los ingresos y una mejor rentabilidad.

Tres escenarios posibles

Escenario positivo

El escenario positivo contempla una clara superación de las expectativas del consenso, un crecimiento de AWS por encima de las previsiones y unas sólidas perspectivas para el tercer trimestre. Entre los catalizadores adicionales se incluiría información que confirme un aumento de la demanda por servicios de IA, elevados niveles de utilización de los centros de datos y avances en el desarrollo de los chips propios de Amazon. En este escenario, incluso un gasto de CapEx extremadamente elevado podría considerarse positivo. El mercado concluiría que Amazon está invirtiendo como respuesta a una demanda real y construyendo una infraestructura capaz de generar crecimiento futuro de los ingresos. Los inversionistas probablemente se centrarían en la oportunidad de largo plazo, en lugar de la presión de corto plazo sobre el flujo de caja libre.

Escenario neutral

El escenario neutral contempla resultados ampliamente en línea con las expectativas del consenso, un sólido crecimiento de AWS y ninguna información nueva relevante sobre los retornos de las inversiones en IA. Un informe de este tipo confirmaría la solidez de los fundamentos, pero podría no ser suficiente para provocar una reacción claramente positiva del mercado, especialmente considerando las expectativas extremadamente elevadas en torno al gasto de CapEx. La compañía demostraría estabilidad y una ejecución continua, pero los inversionistas todavía podrían esperar evidencia más clara de que las inversiones en IA están generando beneficios económicos medibles.

Escenario negativo

El escenario negativo incluye un crecimiento más débil de AWS, unas perspectivas cautelosas para el tercer trimestre y un aumento continuo del gasto sin evidencia clara de monetización. En este caso, el mercado podría centrarse en el riesgo de un menor crecimiento y una presión creciente sobre el flujo de caja libre. Los inversionistas podrían comenzar a cuestionar si Amazon está invirtiendo de manera demasiado agresiva antes de que exista una demanda real por parte de los clientes.

Amazon enfrenta una prueba sobre la monetización de la IA

Amazon mantiene una posición fundamental muy sólida.

AWS crece más rápido que el conjunto de la compañía y continúa siendo la principal fuente de crecimiento de los beneficios. La publicidad y los servicios para vendedores externos están aumentando la participación de los negocios más rentables, mientras que los márgenes operativos continúan sólidos.

El informe de hoy entregará respuestas a varias preguntas clave:

¿Puede AWS mantener un crecimiento cercano al 31%?

¿Cómo se compara el crecimiento de AWS con Azure y Google Cloud?

¿Se está acelerando la demanda por servicios de IA?

¿Con qué rapidez se están utilizando los nuevos centros de datos?

¿Los chips propios de Amazon están aumentando el interés de los clientes?

¿Amazon elevará sus previsiones de inversión?

¿Cómo afectará el elevado CapEx al flujo de caja libre?

¿Prime Day confirmará la resiliencia de los consumidores?

¿Las perspectivas para el tercer trimestre superarán las expectativas?

Amazon podría presentar resultados muy sólidos hoy. Sin embargo, para convencer al mercado, AWS deberá demostrar que la expansión de la infraestructura de IA responde a una demanda real y que el enorme gasto de CapEx está comenzando a crear la base para el crecimiento futuro de los ingresos.

Fuente: xStation5