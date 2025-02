Donald Trump está añadiendo otro ladrillo a las crecientes barreras comerciales. El presidente estadounidense impuso el lunes por la noche aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos, lo que pone un signo de interrogación sobre la actividad de la industria extractiva en sus principales socios económicos. Los nuevos aranceles de Trump llegarán en marzo Durante el primer mandato de Trump ya se habían aplicado aranceles a los materiales industriales estratégicos (25% para el acero y 10% para el aluminio), pero los principales socios comerciales de Estados Unidos (incluidos Canadá, México, Brasil, Australia y la UE) disfrutaron de concesiones para aliviar el impacto de las restricciones comerciales. Sin embargo, Trump 2.0 pone el asunto en el filo de la navaja: los aranceles “sin excepciones ni exclusiones” entrarán en vigor el 12 de marzo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Estados Unidos importa actualmente alrededor del 20% del acero que utiliza. La proporción de materiales suministrados por la Unión Europea ha aumentado bajo el presidente Joe Biden del 11% al 15%, lo que aumenta la exposición de Europa al riesgo de una desaceleración económica ante las restricciones al comercio internacional. En un comunicado, Ursula von der Leyen expresó su decepción con las políticas arancelarias de Trump y destacó que los aranceles, al igual que los impuestos, perjudicarán tanto a las empresas como a los consumidores. La Comisión Europea anunció una respuesta proporcionada de la Unión Europea, pero no especificó los detalles. El par EURUSD se recupera un 0,25% desde su mínimo tras el anuncio de los aranceles al acero y al aluminio. Un plan de represalia preciso de la UE podría impulsar al par de divisas hacia la EMA de 30 períodos (violeta claro). Sin embargo, la volatilidad de hoy dependerá principalmente del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell. Fuente: xStation5

