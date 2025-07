El Ibex 35 lucha por los 14.000 puntos en una jornada marcada por la cautela

El Ibex 35, principal índice bursátil español, ha protagonizado una jornada de transición en los mercados financieros, después de completar una primera mitad de año marcada por máximos históricos en los principales activos. Durante la sesión de hoy, el mercado bursátil español ha experimentado leves retrocesos, con el Ibex intentando conservar la cota de los 14.000 puntos. Este esfuerzo ha sido sostenido por el buen comportamiento de valores defensivos y por la caída en la rentabilidad de los bonos. Entre las acciones del Ibex que más han contribuido destacan las Socimis y las utilities, impulsadas por los comentarios del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, quien señaló que, aunque los tipos de interés están en niveles adecuados, sigue existiendo incertidumbre. Esto deja la puerta abierta a nuevos recortes, lo que favorece a estos sectores. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cellnex, valor perteneciente al Ibex 35, lideró las subidas ante la posibilidad de beneficiarse de las concesiones anunciadas por el Gobierno británico dentro de su aumento del gasto público. Sector bancario y su impacto en el Ibex 35 Dentro del sector bancario, el foco ha estado en BBVA, una de las principales cotizadas del Ibex 35. La entidad registró caídas tras confirmar que seguirá adelante con su OPA sobre Sabadell, incluso sin saber si este venderá o no su filial británica, TSB. Este movimiento refleja la confianza de BBVA en la operación, pero también implica un alto nivel de riesgo, dada la posibilidad de que el entorno de mercado cambie en los próximos años, afectando a las sinergias esperadas. Desde una perspectiva estratégica, muchos analistas consideran que los accionistas de Sabadell deberían rechazar tanto la venta de TSB como la OPA de BBVA, debido a los posibles conflictos de interés y a la pérdida de diversificación geográfica que supondría desprenderse de la filial. Otros valores del Ibex 35 en negativo Las acciones del sector acerero, también integrantes del Ibex 35, como ArcelorMittal y Acerinox, han caído ante la creciente incertidumbre en torno al final de la tregua comercial entre Estados Unidos y otros países, un factor que presiona especialmente a los valores cíclicos. Wall Street tropieza tras su mejor trimestre desde 2023 En Wall Street el S&P 500 cerró ayer su mejor trimestre desde el 2023, aunque el inicio de este nuevo periodo no está siendo positivo. Los malos datos publicados durante el día sobre el mercado laboral, ponen en alerta a los inversores sobre lo que puede ocurrir durante los próximos días. Las empresas de gran capitalización están liderando las pérdidas, con Tesla cayendo un 5% mientras el presidente Donald Trump amenazaba con retirar los subsidios a las empresas de Elon Musk y examinar el estatus migratorio del multimillonario. Por otro lado, aunque en las últimas semanas el mercado de renta fija parecía más tranquilo, hoy os rendimientos de los bonos están subiendo en medio de un aumento inesperado en las vacantes de empleo, mientras el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reitera en un evento en Sintra, su postura de esperar y ver en medio de la amenaza de aranceles, por lo que el mercado ha bajado las expectativas de los posibles recortes de tipos. Otros activos que se mueven al comienzo del trimestre son las materias primas. Las consecuencias inflacionarias que tendría la aprobación del último proyecto de ley de Donald Trump, la debilidad del dólar y las caídas generadas durante el día en las bolsas sirven de impulso en el precio del oro. La divisa estadounidense intenta estabilizarse después de haber bajado más del 10% desde principio de año, en lo que está siendo su peor arranque de año desde 1973. La guerra arancelaria del presidente, las enormes necesidades de endeudamiento de Estados Unidos y las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal han socavado el atractivo del dólar como refugio seguro para los inversores. Incluso en una situación en la que los bonos han repuntado por momentos al alza, el dólar no ha conseguido seguir ese movimiento. Su próxima parada con euro debería ser en niveles de 1,20.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.