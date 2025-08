¿Puede el BBVA mejorar la OPA sobre el Sabadell?

La OPA de BBVA a Sabadell avanza hacia su tramo final. La operación, que comenzó a mediados de 2024, se ha convertido en uno de los temas más destacados del sector financiero español, aunque su desenlace aún no se puede vislumbrar. Tras la presentación de los resultados de ambas entidades, esta semana tendrán lugar dos eventos clave para la operación: las dos juntas de accionistas que el Banco Sabadell ha convocado para este miércoles 6 de febrero, en las que se debatirá sobre la venta de su filial británica, TSB, al Banco Santander y sobre el reparto del macrodividendo extaordinario de 2.500 millones de euros al que solo tendrán derecho aquellos accionistas que rechacen la OPA del banco vasco. Ambas operaciones añaden presión sobre el BBVA, que, sin embargo, dispone de capital necesrio como para mejorar la oferta. Fuente: BBVA BBVA dispone de capital para mejorar la oferta por el Sabadell Tal y como informan desde el periódico Expansión, BBVA dispone de un colchón de 4.484 millones de euros en exceso de capital para mejorar la OPA sobre Banco Sabadell si lo considerara necesario. Este capital adicional se ha generado principalmente en el segundo trimestre de 2025, por lo que la entidad vasca dispone de un margen suficiente para enduzar la oferta y atraer a los accionistas del banco catalán. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sin embargo, aunque el banco tiene esa capacidad financiera, oficialmente el equipo directivo (incluido el CEO Onur Genç) ha reiterado que no tienen intención ni necesidad de mejorar la oferta en este momento, a pesar de la presión del mercado, que sí ve probable un incremento. La actual propuesta de BBVA se encuentra por debajo de la cotización de Sabadell y varios informes consideran necesario añadir entre 2.000 y 2.500 millones en efectivo para convencer a los accionistas de Sabadell. BBVA, por tanto, tiene la capacidad para mejorar la OPA, pero hasta ahora sigue comunicando que no contempla hacerlo salvo que vea necesario crear más valor para sus propios accionistas. ¿En qué punto se encuentra la OPA de BBVA sobre Sabadell? BBVA pretende la adquisición de Sabadell a través de una oferta pública de adquisición (OPA) hostil que comenzó en mayo de 2024, con el objetivo de absorberlo y crear una de las mayores entidades bancarias de Europa. Esta operación implica: Canje de acciones : BBVA ofrece a los accionistas de Sabadell una acción de nueva emisión de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de Sabadell, ajustado tras el reparto del dividendo ordinario del banco catalán.

Gran proyecto estratégico : BBVA proyecta generar unos 49.000 millones de euros en capital CET1 entre 2025 y 2028, de los cuales 36.000 millones estarán destinados a retribuir a sus accionistas y 13.000 millones a crecimiento, mostrando su fortaleza financiera para la operación.

Plan de integración : La fusión busca consolidar un banco más fuerte, con sinergias y ahorro de costes importantes. Precisamente, una de las principales polémicas se centra en los cierres de oficinas para eliminar duplicidades, con el consiguiente despido de personal.

Contexto regulatorio: La operación ha sido aprobada por la CNMC y por el propio Gobierno, aunque este último ha impuesto unas duras condiciones a la OPA, al impedir la fusión de ambas compañías durante tres años, pudiendo prorrogarse este plazo dos años más. Como consecuencia, durante este periodo de tiempo ambas entidades actuarían de manera separada, con balances y operaciones independientes. BBVA ha defendido esta inversión como una oportunidad para aumentar tamaño, eficiencia y rentabilidad en el sistema bancario español, con un plan estratégico anunciado que contempla grandes beneficios acumulados y un elevado capital disponible para distribución a corto y medio plazo. A pesar de la incertidumbre alrededor de la OPA, en el acumulado del año las acciones del Sabadell firman una subida de más del 70%, mientras que las de BBVA se han disparado en torno a un 57%. ¿Cómo comprar acciones de BBVA? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de BBVA (BBVA.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



